Portovesme srl, la tensione resta 

I tre mesi guadagnati sullo stop della linea piombo non lasciano tranquilli gli operai della Portovesme srl.

L’assemblea

Ieri mattina davanti alla fabbrica si è svolta un’assemblea informativa dei lavoratori degli appalti, dopo il vertice di giovedì scorso a Villa Devoto tra il Presidente della Regione Christian Solinas, l’azienda e le organizzazioni sindacali. «Non siamo alla soluzione, la vertenza è tutta da costruire - ha detto il segretario della Cgil Franco Bardi - sarà sicuramente necessario arrivare fino a Roma, serve il sostegno del territorio e dei parlamentari sardi che a breve inviteremo in fabbrica». La mobilitazione non si ferma, c’è da coinvolgere il nuovo Governo, entrare in contatto con i Ministri che si occuperanno di imprese ed energia, ottenere un incontro ai massimi livelli per trovare una soluzione che possa scongiurare la fermata.

L’assemblea di ieri è stata convocata per gli operai degli appalti. Un momento per analizzare le novità ma anche per chiedere di essere rappresentati in tutti i tavoli istituzionali. «Sono gli operai degli appalti a vivere le situazioni più difficili - ha detto Giuseppe Masala, segretario Fsm Cisl - per questo devono essere rappresentati in tutte le riunioni istituzionali in cui si affronta questa vertenza e dovranno essere considerati nei discorsi sulla transizione». Anche dalla Uil sottolineano l’importanza di una rivendicazione unitaria: «Gli appalti rappresentano la metà dei lavoratori di questa fabbrica», ha detto il segretario Uilm Renato Tocco. «L’obiettivo di mantenerla in marcia è unico - dice Roberto Forresu, segretario regionale della Fiom Cgil - ai tavoli istituzionali sulla v ertenza devono partecipare anche i rappresentanti degli operai degli appalti».

Accesso agli atti

Intanto, a proposito della Portovesme srl, l’esponente di Sardegna P ulita Angelo Cremone ha inviato alla Provincia Sud Sardegna una richiesta urgente di accesso su informazioni ambientali. «Vogliamo sapere che tipo di emissioni sono quelle che vengono diffuse dalla Portovesme srl - scrive in una nota Cremone - abbiamo presentato la stessa richiesta un anno fa al Comune di Portoscuso che non ci ha mai risposto, sollecitiamo il responsabile comunale del settore Ambiente».