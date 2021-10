Portovesme srl, in arrivo la Cig 

L’impennata dei prezzi dell’energia elettrica non fa sconti: alla Portovesme srl si va verso la cassa integrazione a rotazione per 408 dipendenti. L’accordo è stato sottoscritto da azienda, organizzazioni sindacali e assessorato regionale al Lavoro, perché diventi operativo manca il via libera del Ministero del Lavoro.

La richiesta

Una decisione che era nell’aria: i prezzi in crescita costante dell’energia elettrica avevano indotto l’azienda a rimodulare la produzione nei reparti energivori, mentre l’SX (circa 60 dipendenti) è fermo da due settimane. La richiesta di cassa integrazione non arriva certo come un fulmine a ciel sereno. Nel verbale sottoscritto dall’amministratore Davide Garofalo e dall’assessore al Lavoro Alessandra Zedda si leggono i numeri degli ammortizzatori sociali: «408 lavoratori operanti nello stabilimento di Portovesme, per un numero corrispondente massimo di 175 uomini al giorno», per un periodo di 12 mesi. La formula di cig scelta è quella straordinaria “per evento imprevisto e imprevedibile, esterno alla gestione aziendale”.

Difficoltà

I prezzi dell’energia stanno mettendo alla prova le produzioni industriali di tutta Europa, interi settori produttivi sono in ginocchio e le previsioni per i prossimi mesi non inducono all’ottimismo. «La Portovesme srl è un’azienda competitiva, che non ha problemi di mercato - osserva Pierluigi Loi, segretario regionale della Uiltec - la richiesta della cassa integrazione è stata una scelta obbligata, vista la situazione contingente legata ai prezzi dell’energia. La speranza è che le quotazioni tornino a livelli accettabili nel più breve tempo possibile». Per venerdì pomeriggio la Rsu ha convocato un’assemblea con i lavoratori della fabbrica di piombo e zinco. «La preoccupazione è alta - dice Fabrizio Floris, delegato Filctem Cgil nella Rsu - agli elevati costi energetici potrebbe sommarsi anche il problema dell’approvvigionamento delle materie prime». Le prossime strategie saranno decise in base alle quotazioni dell’energia. «Purtroppo ci troviamo di fronte ad una situazione straordinaria - dice Enzo Lai, segretario della Femca Cisl del Sulcis - l’allarme è alto ma tutto è ancora da definire». A dettare legge, almeno per i prossimi mesi, sarà il prezzo del chilowattora.