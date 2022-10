Portovesme srl, assolti i dirigenti 

I due manager sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato, mentre l’azienda ha visto cadere l’accusa perché il fatto non sussiste. Si è chiuso così, a nove anni dal sequestro del cosiddetto “Pastello di piombo”, il processo nei confronti dell'ex amministratore delegato della Portovesme srl, Carlo Lolliri (80 anni), e dell’ex responsabile tecnico Aldo Zucca (70), accusati di traffico abusivo di rifiuti pericolosi.

L’assoluzione

Chiuso il dibattimento, il giudice Simone Nespoli ha dunque ritenuto che non ci fosse del dolo nell’acquisto del materiale finito sotto sequestro. La società lo riteneva un combustibile, mentre la Procura lo identificava come un rifiuto contenente metalli e altre sostanze pericolose. Il capo di imputazione, infatti, contestava l'aver portato nell'Isola oltre 5000 tonnellate di “Pastello di piombo”, prodotto in Australia e poi importanto in Sardegna. Sia Lolliri che Zucca (difesi dagli avvocati Massimo Melis, Leonardo Filippi e Andrea Chelo) erano sospettati anche di aver cercato di recuperare il materiale senza le necessarie autorizzazioni e di aver falsificato la bolletta doganale. Era stata chiamata in causa anche la stessa Portovesme srl, difesa dal legale Giampaolo Barsotti. Per tutti, il giudice ha ritenuto non ci sia stato reato.

Il sequestro

A far scattare i sequestri di numerosi container contenenti il derivato del piombo arrivato dall'Australia era stato nel 2013 il pm Giangiacomo Pilia che ipotizzava l'illecita importazione di rifiuti speciali pericolosi. Poi c'erano stati svariati ricorsi, approdati sino alla Cassazione. Nel corso del dibattimento, le difese hanno sempre sostenuto che gli imputati ritenevano il materiale come un combustibile per la produzione di energia dell’industria di Portoscuso, tanto che avevano comprato quello prodotto in Australia che era tra i più costosi. Il processo è durato tre anni, sino a quando il giudice Simone Nespoli non si è ritirato in camera di consiglio, uscendo poi con una sentenza che ha assolto sia Lolliri che Zucca, Il “Pastello di piombo”, derivante dalla frantumazione delle batterie al piombo, per il momento, resta un rifiuto e dunque non può essere reimmesso nel ciclo produttivo per produrre nuovi accumulatori. Lo scorso anno, infatti, anche il Consiglio di Stato si era pronunciato sul sul regolamento del Ministero della Transizione Ecologica per la cessazione della qualifica di rifiuto.

La vicenda