Portovesme, l’ombra della cassa integrazione 

Per il futuro della Portovesme srl occhi puntati sull’incontro del 6 settembre con il ministero dello Sviluppo economico: in assenza di novità sul caro energia, come ha ribadito ieri l’azienda nel corso di una riunione in Confindustria con sindacati e Regione, si fermerebbero altri reparti con un ampliamento della cassa integrazione a circa il 90 per cento dei lavoratori. Non sono emerse novità sostanziali durante il vertice in Confindustria, a parte la preoccupazione per il prezzo dell’energia che continua la sua corsa al rialzo.

La riunione

«L’incontro di oggi era necessario per fare il punto della situazione in vista del vertice al Ministero - dice Enrico Collu, responsabile del Personale della Portovesme srl - in questi giorni stiamo assistendo ad una nuova impennata dei prezzi che rende la situazione sempre più insostenibile>. Con le quotazioni dell’energia che oscillano tra i 600 e i 700 euro a megawattora sono migliaia le aziende in sofferenza.

Le proposte

«È importante arrivare all’appuntamento del 6 con un unico obiettivo - dice Enzo Lai, segretario della Femca Cisl - noi siamo disponibili a tutti i ragionamenti ma non a lasciare lavoratori per strada». Nel vertice con il Mise si dovrebbero scoprire le carte dei decreti attuativi per l’Energy Release: approvata la misura diversi mesi fa, ancora non si conosce quanta energia e a quali prezzi sarà trasferita alle aziende sarde e siciliane per tamponare gli aumenti delle tariffe elettriche. «Il vertice del 6 sarà dirimente - dice Pierluigi Loi, segretario della Uiltec - in base a ciò che verrà comunicato, la Glencore prenderà in considerazione diversi scenari per lo stabilimento di Portovesme». La Cgil propone di sottoscrivere un Memorandum tra azienda e Ministero. «In questo modo l’azienda prenderebbe degli impegni chiari su punti specifici - dice Francesco Garau, segretario regionale della Filctem Cgil - mettendo in sicurezza i lavoratori». Sull’emergenza della Portovesme srl interviene anche Fabio Enne, segretario generale della Confsafi. «Questo dramma si poteva evitare attraverso politiche di supporto alle imprese - dice Enne - con programmazioni utili a consolidare le produzioni che non sono per niente in crisi. Un discorso che va allargato a tutte le attività produttive, di tutti i settori».