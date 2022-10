Portovesme, l’escavo nel porto si farà 

Escavo nel porto industriale di Portovesme, si cambia. Sarà l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna a occuparsi del prossimo appalto per il dragaggio del porto, un’opera che il polo industriale attende da anni e che da marzo, tramite Dpcm, è annoverata tra quelle “di pubblica utilità, indifferibile e urgente” per la decarbonizzazione della Sardegna. Si tratta, infatti, del sito candidato, seppur tra mille polemiche da parte della popolazione a ospitare la gasiera.

I lavori

L’appalto da circa 15 milioni, assegnato negli anni scorsi dal Consorzio Industriale di Portovesme, si è risolto di recente con una transazione tra le parti. Bisogna procedere con un nuovo progetto ma non sarà il Consorzio a occuparsene: entrerà in campo l’Autorità di sistema portuale. «Dal 2018 la legge ci ha trasferito tutte le competenze in materia di opere portuali - dice il presidente Massimo Deiana - in quel periodo il Consorzio aveva già assegnato l’appalto per l’escavo e ovviamente non è stato messo in discussione. Ora che la scelta non ha sortito gli effetti sperati, ci faremo carico del nuovo appalto». Quali saranno i tempi di realizzazione dell’opera? «È prematuro parlare di tempi, dobbiamo reperire i fondi e progettare l’opera», dice Deiana. Intanto vanno avanti le interlocuzioni tra l’Autorità di sistema, l’assessorato all’Industria e il Consorzio industriale.

L’attesa

È da vent’anni che Portovesme attende la piena funzionalità della banchina est, costruita con milioni di soldi pubblici ma mai utilizzata perché i fondali non sono abbastanza profondi. Un primo tentativo di dragaggio risale ai primi anni Duemila, ma l’appalto saltò, innescando un contenzioso tra il Consorzio e la società che si era aggiudicata i lavori . Negli anni scorsi un nuovo appalto, con i fondi del Piano Sulcis, ma anche in questo caso nulla: dall’avvio della procedura di revoca quasi un anno fa alla transazione con rinuncia dei mesi scorsi, il dragaggio è ancora da fare. Intanto è diventato indispensabile, secondo il Dpcm Energia poi impugnato dalla Regione: senza l’escavo il porto non sarà in grado di accogliere il rigassificatore e le navi gasiere. Ora il nuovo passo.

Portovesme srl

Si è svolta ieri mattina in fabbrica un’assemblea informativa dei lavoratori della Portovesme srl a proposito dell’incontro di giovedì sera in Regione con l’azienda che ha sancito il congelamento della fermata della linea piombo fino al prossimo 31 gennaio. A sostegno degli operai si è svolto a Carbonia un consiglio comunale straordinario aperto. Hanno partecipato anche amministratori del territorio, sindacati, i deputati sardi Francesca Ghirra, Salvatore Sasso Deidda, Alessandra Todde, Silvio Lai e Sabrina Licheri, il responsabile della Pastorale per il lavoro don Antonio Mura. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità un documento che impegna la Giunta a supportare tutte le iniziative a difesa del polo industriale e dei posti di lavoro.