Porto, un traghetto in omaggio 

I numeri, confortanti, aprono nuove rotte. Dalla prossima settimana Grimaldi inaugura il terzo collegamento settimanale sulla linea Arbatax-Cagliari-Civitavecchia. Funzionerà sino a fine mese, a supporto di una richiesta sempre più crescente. Oltre alle solite partenze del martedì e giovedì, da qui il traghetto salperà anche il sabato. Sarà così fino al 27 agosto. Col traffico in aumento del 116 per cento rispetto al 2021, lo scalo ogliastrino si conferma strategico sia per i vacanzieri che per gli autotrasportatori, ben felici di poter sbarcare in orari più favorevoli alla logistica delle merci.

L’assessore

Tre collegamenti in più per soddisfare le richieste in altissima stagione. Ad agosto si annuncia il tutto esaurito nelle strutture ricettive del territorio e Grimaldi sostiene il mercato incrementando le corse. «Credo sia un risultato importante anche perché - sottolinea Giorgio Todde, 37 anni, assessore regionale dei Trasporti - i vecchi bandi ne prevedevano sempre due». A suffragio della resurrezione parlano i numeri: dal primo gennaio al 20 luglio di quest’anno sono transitate 7.400 persone, mentre nello stesso periodo 2021 erano state 3.400. «La Arbatax-Cagliari-Civitavecchia - precisa Todde - è l’unica tratta del bando di continuità che ha durata annuale proprio perché, di comune accordo con il ministero delle Infrastrutture, ci si è prefissi di monitorare il mercato e, numeri alla mano, abbiamo avuto ragione. Se c’è costanza negli arrivi la tratta funziona e quando verrà concluso il tratto dell’Orientale tra Tortolì e il bivio di Cea converrà ancor più sbarcare qui».

L’aeroporto

In attesa della conclusione dell’iter per l’apertura al traffico di aviazione generale, l’aeroporto si rianima con i paracadutisti. Torna, dopo l’anno sabbatico, l’evento Summer boogie: salti nel vuoto e sfide alla forza di gravità con scarica di adrenalina pura. Dal 6 agosto al 4 settembre si terrà la rassegna dedicata agli appassionati di paracadutismo. A organizzarla la Skydive Sardegna di Serdiana che offrirà il servizio a quanti vorranno provare l’ebbrezza del volo. I lanci da una quota di 4 mila metri verranno effettuati da un aereo Pilatus.