«Porto sui social le mie passioni» 

Non sono mancate importanti collaborazioni, come quella con l’artista suo compaesano Antonio Sanna, scomparso di recente, con cui ha lavorato a lungo per raccontare il territorio e le sue peculiarità.

In principio furono carta e penna i suoi alleati: «Ho cominciato a prendere appunti quando ero una bambina», racconta. «La nostra casa era molto frequentata, la famiglia si riuniva spesso, e durante questi incontri si raccontavano storie e aneddoti che io ho trascritto, inizialmente in sardo, per preservarne la memoria». Nel tempo, molte di queste storie sono confluite nei suoi libri. Ricorda con emozione la prima poesia, una preghiera, pubblicata nel giornalino dei Padri Scolopi di Sanluri, e il primo racconto, in sardo, pubblicato sul “Provinciale”.

Una precoce passione per la scrittura unita alla capacità di reinventarsi con il progredire della tecnologia: è la storia di Albertina Piras, villamarese, insegnante della scuola primaria oggi in pensione, che all’amore per la cultura dedica gran parte del suo tempo. Sono numerosi i libri che portano la sua firma, da sola o con quella di altri autori, così come oggi sono tanti i gruppi e le pagine su Facebook da lei creati o di cui è amministratrice. All’attivo ha anche il sito web personale in cui tratta gli argomenti che le stanno a cuore: cultura, territorio, cucina, scuola, arte, poesia, tradizioni e altri.

Carta e penna

Il primo impatto col pc

L’incontro con la tastiera avviene nei primi anni Novanta, complice la realizzazione a scuola (con le colleghe Faustina Lilliu, Maria Rosaria Pitzalis, Simonetta Pusceddu, Letizia Usai e Cecilia Pili) di una serie di giornalini che hanno visto anche gli alunni cimentarsi con i primi pc acquistati dalla scuola. «Ho iniziato così, con i bambini. Un grosso aiuto in questo percorso l’ho poi avuto dalle amiche Faustina Lilliu e Piera Allenza», ricorda. Quel mondo fino ad allora sconosciuto diventa per Albertina una possibilità: «Non mi sono mai arresa e ho avuto la pazienza di imparare perché capivo che da lì potevo entrare nel mondo. Ero molto motivata».

Su Internet

Se l’utilizzo di un pc può considerarsi una conquista non impossibile, meno consueto è trovare una persona che dal non avere nessuna base fa del web quasi una seconda casa. A un certo punto, padroneggiare una tastiera non è più sufficiente e Albertina accetta la sfida andando oltre i libri per correre al passo con i tempi. Inizia a pubblicare contributi in diversi siti web, tra cui “Gente di Sardegna” e “Il sito delle stelle”. Quest’ultimo spazio le permette di conoscere il pugliese Vincenzo Montanaro, che realizza per lei il sito “Amare Villamar”, oggi non più online.

Il passaggio successivo, dodici anni fa, è stato l’iscrizione a Facebook. Ma un semplice profilo personale non poteva essere sufficiente: «Man mano che si presentava l’esigenza, ho aperto pagine e gruppi per mettere in ordine i contenuti che avevo sul mio profilo. Magari alcuni amici erano interessati solo a un argomento e non ad altri. La creazione dei gruppi mi ha permesso di gestire gli spazi in base agli interessi degli iscritti». Sono nati così “Archeologia della Sardegna” (17.500 iscritti), “Flora e fauna della Sardegna e non solo” (6.200 iscritti), “Espressioni in lingua sarda, rime e poesie” (7.500 iscritti) e altri ancora. Albertina è anche amministratrice della pagina della parrocchia di Villamar e, con altri, del gruppo “Cucina tipica sarda e non solo” (85.300 membri).

L’amore per la stampa

I sogni di Albertina, però, continuano a viaggiare anche fra la carta stampata. «A breve pubblicherò un libro di poesie, accompagnato dalle illustrazioni di Mafalda Console e dalle fotografie di Pina De Pascalis e Graziella Asunis». Una collaborazione, anche questa, nata sul web.

