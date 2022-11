Porto Rotondo, la guerra delle aree 

La storia è vecchia, una telenovela infinita che era entrata anche nel Piano di Fabbricazione del Comune. La convenzione urbanistica del 1988 prevedeva che i lottizzanti di Porto Rotondo cedessero le aree standard al Comune. Tra i pezzi pregiati a destinazione pubblica ci sono le parti più importanti e note del borgo turistico, il teatro, piazza San Marco e via Bellini. È il cuore di Porto Rotondo che nella sostanza è un’area pubblica, nella forma appartiene a privati. E ora il Comune di Olbia vuole chiudere la partita con la presa in carico definitiva degli standard. Sulla base, appunto, della convenzione urbanistica del 1988. L’amministrazione guidata da Settimo Nizzi ritiene che gli impegni assunti 34 anni fa debbano essere rispettati. In teoria tutto fila liscio, ma la situazione è tremendamente complicata. E l’avvocato Leonardo Salvemini, presidente del Consorzio di Porto Rotondo, ha spiegato al sindaco di Olbia che la cessione degli standard non è una passeggiata, tutt’altro. Perché i lottizzanti originari non ci sono più e l’applicazione di una convenzione urbanistica che ha una validità di dieci anni non è cosa semplice.

La storia del borgo

I bene informati dicono che Nizzi abbia preso male le obiezioni di Salvemini (che è anche uno dei suoi legali di fiducia), ma dalla sua il Consorzio ha argomenti solidi che derivano dalla storia di Porto Rotondo. Argomenti che, peraltro, non contrastano con le richieste di Nizzi. Il Consorzio di Porto Rotondo dice al Comune di Olbia che il diritto ad avere le aree standard è imprescrittibile, il problema è fare valere le proprie ragioni bussando alla porta giusta. I lottizzanti originari, quelli che hanno firmato la convenzione del 1988, sono società liquidate, fallite oppure non più nelle condizioni di disporre di terreni che hanno venduto.

Ora le aree standard, soprattutto i gioielli di Porto Rotondo, appartengono ad altri privati. È a loro, dicono al Consorzio, che il Comune deve rivolgersi per avere gli standard. Non basta, bisogna anche stabilire se la convenzione urbanistica è ancora valida. Il tema è rilevante, perché in ballo ci sono volumetrie residue mai utilizzate. Il Comune di Olbia non intende soprassedere alla presa in carico delle aree a destinazione pubblica e quindi la contesa è aperta. I vertici del Consorzio di Porto Rotondo per ora non commentano. La situazione è delicata, perché in ballo non ci sono soltanto gli standard.

Chi governa?