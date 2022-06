Porto Pollo-Olbia, la marcia in paradiso delle travel blogger  

Dall’online all’offline per raccontare un pezzo di Sardegna. È il progetto delle due travel blogger Lucia Cosseddu, alias @unasardatralenuvole e Giulia Maio, @noncieromaistata, che hanno scelto di percorrere a piedi, da giovedì scorso fino al 15 giugno, 75 chilometri di Gallura, da Porto Pollo a Olbia per far conoscere questo tratto di costa in modo diverso e insolito. Una settimana e dieci euro al giorno per sopravvivere. E le strade, quelle di un giugno assolato, misto a vento e rocce di granito.

L’idea

Il nome del progetto è tutto un programma: #sardiniaexpress, dove l’hashtag richiama l’anima social dell’iniziativa e il resto è un omaggio alla trasmissione televisiva Pechino Express. «Volevamo fare una cammino insieme», racconta Lucia, cagliaritana ma «con l’animo da gitana», come si definisce. «Amiamo la Sardegna e raccontiamo sempre le esperienze che facciamo sui nostri canali. Spesso ci chiedono se l’Isola sia davvero ospitale». A questo si aggiunge il fatto di trovarsi da sempre davanti a uno stereotipo. Quello per cui la Gallura possa essere vissuta solo in un certo modo, tra il lusso degli yacht e le serate tra lustrini e bollicine. Sì, perché come si può sopravvivere in Costa Smeralda con pochi spicci in tasca? La risposta sta proprio nei follower. O meglio, nella community di persone (quasi 60 mila, per l’esattezza) che ha deciso di ospitare le due travel blogger e aprire la propria casa per un pranzo o una cena. Un modo di condividere un’esperienza. E i social sono anche, soprattutto, questo.

La risposta

L’appello è stato lanciato online e il pubblico ha risposto, entusiasta e partecipe. Anche la loro amicizia è nata su Instagram, ma poi si è traslata nella vita quotidiana: «Abbiamo mangiato una schiacciata insieme a Firenze e siamo diventate amiche e colleghe». È il bello dell’online, il creare relazioni che vanno al di là di uno schermo. «Poter vedere le persone che ci seguono dal vivo, parlarci, ecco, ogni volta che succede è gratificante», prosegue Lucia. E il digitale diventa il luogo perfetto per narrare luoghi e destinazioni. Perché i travel blogger, di lavoro, fanno proprio questo. «Quello che cerchiamo di fare è sfruttare la comunicazione digitale per raccontare il territorio e le storie di chi sta sul territorio», spiega Giulia, fiorentina dal cuore sardo, come si legge nel suo blog. «Quando hai la possibilità di raccontare una storia, le persone sono portate ad andare a conoscerla, quella storia. Noi ci trasformiamo in strumenti per veicolare queste storie e farle arrivare a quante più persone possibili».