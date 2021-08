Porto peschereccio, le ruspe avviano i motori 

Le ruspe hanno acceso i motori, per il nuovo porticciolo peschereccio di Sant’Elia si cerca ora di bruciare le tappe per recuperare il tanti mesi persi. Di fatto, la scoperta del relitto inglese del 1600 nel tratto di mare in cui sarebbe dovuto sorgere lo scalo (la Soprintendenza archeologica ha imposto lo spostamento della Marina di parecchi metri) ma anche lo stop ai lavori dovuto all’emergenza Covid, hanno determinato un sensibile ritardo sulla tabella di marcia.

Primi interventi

Poco prima di Ferragosto i mezzi meccanici hanno liberato le aree in cui, nei prossimi giorni, i camion scaricheranno i giganteschi blocchi che una volta trasferiti in acqua consentiranno la costruzione delle banchine e dei due moli di sopraflutto e sottoflutto. Quest’ultimo ingloberà la piccola diga che oggi protegge il canale del porticciolo storico della borgata sfruttato da decenni dagli operatori della piccola pesca costiera artigianale per ricoverare le barche.

«Dopo la sistemazione delle boe di delimitazione del cantiere, necessarie per la sicurezza della navigazione in questo tratto di costa interessato dai lavori, si procederà con la realizzazione del molo di sopraflutto», avverte l’assessora ai Lavori pubblici, Gabriella Deidda. Perché lo scalo peschereccio sia definitivamente ultimato ci vorranno 370 giorni e una spesa di poco inferiore ai cinque milioni di euro. «Nella banchina di riva troveranno riparo 36 imbarcazioni di lunghezza massima di 12 metri, mentre con la sistemazione dei pontili previsti e il completamento dei moli di sotto e sopraflutto il porticciolo potrà accogliere ben 134 barche».

L’attesa

Ieri mattina a Sant’Elia i cancelli del cantiere erano chiusi. «Sono in ferie», sbotta ironico uno dei pescatori intento a mettere in secca la sua barca dal piccolo e sgangherato scivolo d’alaggio. «Dovevano finire un anno fa, speriamo bene», commenta, ricordando le tante difficoltà che i possessori di natanti devono affrontare. «Anche a Su Siccu, dopo la sistemazione della passeggiata, ci hanno chiuso lo scivolo e per mettere in acqua le barche con i carrelli dobbiamo davvero arrangiarci». Così lo sguardo è per quel tratto di costa che ospiterà il nuovo porticciolo, un attracco interamente riservato ai pescatori o comunque a chi a Sant’Elia lavora nel settore della pesca. Compresi i raccoglitori di ricci e frutti di mare. Un approdo degno di questo nome dove veramente potranno trovar riparo le imbarcazioni oggi esposte ai venti e alle mareggiate e non certo sicure nel canaletto.

Addio alla spiaggetta

È proprio l’urgenza e la necessità di un nuovo scalo ad aver attenuato le proteste dei bagnanti di Sant’Elia (in particolare delle donne e delle famiglie con bambini) quando le transenne del cantiere avevano drasticamente chiuso la spiaggiola ridossata al moletto.

Uno spicchio di sabbia candida che sparirà per sempre, ricoperta dalla banchina del molo di sottoflutto. «Abbiamo sollecitato l’impresa per procedere spediti con i lavori nelle scorse settimane proprio perché in assessorato sono arrivate ancora una volta le proteste per la chiusura della spiaggia. Il fatto che a Sant’Elia non avessero assistito all'avvio delle opere ha creato, ancora una volta prima di Ferragosto, parecchio scontento», spiega Gabriella Deidda.

Insomma, i ritardi dovrebbero essere finalmente lasciati indietro. L’associazione temporanea d’imprese formata dal Consorzio nazionale delle cooperative Ciro Menotti e dalla società Pascucci opere pubbliche, vincitrice dell’appalto da cinque milioni di euro, dovrà tracciare la rotta per navigare spedita per poter consegnare alla città e in particolare ai pescatori di Sant’Elia, entro il prossimo anno, il porto .

