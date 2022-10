«Porto Frailis? Pecore e zanzare» 

Una bellissima zona residenziale a due passi dal mare. «Il mio ricordo da bambino è la zona di Porto Frailis deserta. Per arrivare alla spiaggia si doveva passare in mezzo ai rovi oppure fare il giro per la strada principale, sterrata. Si sta bene, non cambierei mai questa zona con nessun altra di Tortolì», aggiunge Antonangelo Gaias, 55 anni, figlio di Giuseppe.

Giuseppe, carpentiere prima a Genova poi al porto di Arbatax, e infine operaio in Cartiera per 22 anni, ricorda che in quel periodo quasi tutti gli operai, lentamente, iniziarono ad acquistare i lotti per costruire. «Per un paio di anni abbiamo condiviso la zona con gli animali. Dietro la nostra casa c’era anche un piccolo canale dove andavano ad abbeverarsi. Oggi è certamente tutto cambiato, è davvero un bel quartiere tranquillo». Forse anche troppo, secondo alcuni abitanti.

Chi c’era ricorda l’invasione di zanzare, una distesa di piante e arbusti tipici della macchia mediterranea, conigli, e animali al pascolo. Tutt’attorno il silenzio, interrotto solo dal gracidare delle rane. Porto Frailis, agli inizi degli anni ‘60, contava solo qualche piccola casa; dopo l’apertura della cartiera di Arbatax ha iniziato ad accogliere i suoi operai. Quella della famiglia Gaias è una delle primissime abitazioni, costruita nel 1965: «Ricordo il senso di solitudine – spiega Giuseppe Gaias, classe 1939, originario di Baunei – qui intorno c’era solo un’altra abitazione di tre stanze, per arrivare all’ingresso non esisteva neanche una strada, ho dovuto scavarla io». Non c’erano né acqua né luce. «L’acqua è arrivata dopo la costruzione del piccolo villaggio in via dei Portoghesi».

Gli operai

Il ritorno

C’è anche chi decide di ritornare, dopo vent’anni passati in giro per l’Italia, da Aosta a Lampedusa: «Nel 2019 ho deciso di tornare a vivere a qui, dove ho trascorso la mia infanzia fino al diploma, insieme alla mia compagna e mia figlia minore, che attualmente frequenta le scuole medie ad Arbatax nello stesso istituto in cui le frequentai io – racconta Emanuele Canu, 45 anni, tecnico dello spettacolo – In questo posto il ritmo della vita scorre ad una velocità più umana, e ho voluto condividere questa dimensione con la mia famiglia. È cresciuto il numero di case, alberghi e ristoranti, ma è rimasto lo stesso posto che ricordavo».

