Porto di massima insicurezza 

Il servizio di vigilanza armata al porto di Arbatax è in bilico. Mancano i fondi regionali per assicurare la continuità. L’approdo dei traghetti di linea è quanto mai a rischio. Oltre al rebus dei collegamenti sulla rotta per Civitavecchia, ora si aggiunge una nuova criticità: al momento nei capitoli della finanziaria regionale non sono previsti i fondi destinati al servizio di vigilanza armata nello scalo ogliastrino.

Senza il controllo degli agenti sulla banchina le navi non potrebbero attraccare. Col blocco delle attività sarebbero in bilico anche decine di posti di lavoro tra la Compagnia portuale e l’istituto di vigilanza che, dal 2005, effettua il servizio in porto.

Il sindacato

Lo scalo attraversa una delle fasi storiche più critiche. Tre banchine su cinque fuori uso o comunque gravate da ordinanze che ufficialmente ne vietano l’utilizzo, il divieto di prenotazione dal primo luglio (si va verso una procedura ministeriale d’emergenza) e la classificazione che si fa attendere. «Il porto di Arbatax - è il commento di Michele Muggianu, 39 anni, segretario della Cisl Ogliastra - sta vivendo una fase di stallo, per non dire di coma. In attesa dell’ingresso nell’Autorità di sistema e della risistemazione delle banchine, colpisce la latitanza delle istituzioni. Non si hanno ancora notizie del bando per l’assegnazione temporanea della tratta per Civitavecchia. Dal primo luglio è impossibile prenotare la tratta, il danno per i residenti e per il comparto turistico sarà notevole. A ciò si aggiunge l’incertezza per i servizi di vigilanza in porto, necessari per il traffico passeggeri. Regione e Ministero battano un colpo per risolvere questa questione».

L’assessore

Nel rispetto del protocollo, negli scali marittimi un traghetto può attraccare solo se sul molo è schierato il plotone dei vigilanti armati. Giorgio Todde (37), assessore regionale ai Trasporti, si fa garante della continuità del servizio: «Il capitolo è inserito nell’assestamento di bilancio previsto per i primi di luglio. Il fondo è stato rifinanziato con una somma intorno ai 90 mila euro per la gestione annuale. Tuttavia, quando il porto sarà classificato, il servizio sarà di competenza dell’Autorità di sistema del Mare di Sardegna. La procedura è ancora annidata nelle ragnatele burocratiche, tuttavia per questo motivo è inserita nel decreto Ristori».

