Porto Conte, approdo al Parco 

Un comodo attracco a Porto Conte per le motonavi che trasportano i passeggeri in visita alla grotta di Nettuno. Ormeggi a due passi dalla Torre Nuova, in modo che i turisti dopo aver visitato l’antro che si apre sul versante occidentale di Capo Caccia, possano anche entrare al Mase, il museo dedicato a Antoine De Saint-Exupéry. Il Parco di Porto Conte ha già affidato a un professionista l’incarico di progettare il pontile. Si utilizzerà il vecchio molo in muratura cosiddetto dell’ex Finanza, allungandolo quanto basta per arrivare a un pescaggio ottimale. Verranno creati nove punti di ormeggio, per scafi lunghi fino a 24 metri. Chi arriverà sulla baia di Porto Conte potrà scegliere se visitare il museo che conserva i cimeli e le prime edizioni dei libri dell’autore de “Il Piccolo Principe”, oppure se compiere una escursione fino alle ex casermette di Punta Giglio.

Via libera

L’elaborato, approvato in conferenza di servizi con tutte le autorizzazioni del caso, prevede una struttura provvisoria in legno per permettere alle imbarcazioni di accostarsi al molo e far scendere comodamente i passeggeri. Sarà un punto di imbarco e sbarco, non certo un nuovo porticciolo. Ma soprattutto servirà all’area protetta per finalità pubbliche. Le barche che attualmente salpano dal porto di Alghero cariche di passeggeri fanno spola tra la grotta di Nettuno e la banchina Dogana più volte al giorno. L’idea sarebbe quella di permettere ai turisti di conoscere altri luoghi del Parco, arrivandoci proprio via mare. L’incarico è stato affidato nell’ambito di un lavoro di «riorganizzazione, messa in sicurezza e valorizzazione del sistema di fruizione del comprensorio di Punta Giglio» si legge nella determina.

Bis a Tramariglio?

Non è escluso che un analogo progetto possa sorgere a Tramariglio, a due passi dalla sede del Parco. I turisti, in questo caso, avrebbero a disposizione le mostre permanenti di Casa Gioiosa e gli spazi dell’ex colonia penale.