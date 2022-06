Porto chiuso, pescatori infuriati 

Crisi economica, crisi poltica, crisi di nervi. Vanno su tutte le furie i pescatori di Arbus e Guspini: il porticciolo di Tunaria per il quarto anno consecutivo è insabbiato e quindi inagibile. Off limits anche alle barche dei turisti della Costa Verde, essendo l’unico punto di approdo lungo i 47 chilometri del litorale. «Basta promesse – sbotta uno dei pescatori storici, Roberto Sibiriu – la soluzione al problema è affidare a noi la gestione. In quattro anni si costruisce un porto rifugio, in questo mare non si riesce a pulirlo».

La protesta

A scaldare gli animi è stata la mancata promessa del gestore della struttura: «Appena cessano le mareggiate invernali, provvederemo al dragaggio». Invece gli accumuli di sabbia e di alghe sono ancora lì a diminuire il fondale. «Siamo arrivati a giugno - incalza Sibiriu - e non si è mossa un’alga. I problemi sono di vecchia data: gli interventi promessi per liberare dalla sabbia l’imboccatura dello scalo, per proteggere le banchine dalle mareggiate, sono fermi al palo. Le nostre barche in alto mare. Invitiamo Regione, Comune di Arbus e Provincia Sud Sardegna a prenderne atto». Così anche per Fabio Sardu: «Non bastava la crisi del Covid-19, la stagione estiva parte con le stesse difficoltà del 2019, alla ricerca di un’altra località dove ospitare no solo le barche ma anche le attrezzature. Gli stessi caseggiati, rimessi a nuovo con fondi pubblici, sono proibiti». C’è chi invoca il buon senso. «Non possiamo negare – dice Antonio Floris - che il disagio esiste da tempo. Speriamo che si risolva con il dialogo fra tutte le forze coinvolte. Gli scontri non portano nulla di buono».

Il gestore

«Se prima di puntare il dito contro di me – dice Luca Dessì, il presidente del circolo nautico cui è affidata la struttura - alcuni pescatori leggessero le carte, scoprirebbero che la situazione è figlia di un lungo iter burocratico. È vero, la Regione ci ha assegnato i fondi, 30 mila euro, e dato il via libera ai lavori di pulizia». Nel frattempo l’iter si è complicato per via delle richieste di una rimodulazione del progetto «pena la perdita di una parte dei soldi, fra l’altro già spesi nel 2018». Eccoci a giugno. Con le ordinanze degli enti preposti che impongono la sospensione dei lavori fino al 30 settembre. «Invece di protestare – prosegue Dessi - sarebbe più sensato unirci per una proroga. Siamo pronti anche oggi a iniziare le opere». Si parte dalla rimozione e smaltimento dei detriti trasportati all’interno dello specchio d’acqua dal torrente Flumentorgiu, segue il mini intervento di ripascimento dell’arenile, sistemando la sabbia dell’imboccatura ai lati dei bracci a mare, infine ricostituire la spiaggia, completamente erosa. L’area demaniale interessata è di 3.806 metri quadrati, di cui 1.350 coperti d’acqua e 2.000 dei fabbricati riservati all’attività marittima, 25 i posti barca, 5 riservati ai pescatori di Arbus. «Al momento solo 2 hanno bussato alla porta», conclude Luca Dessi.