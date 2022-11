Porto canale, QTerminals rinuncia 

Si interrompe così in modo brusco e contro e inaspettatamente, contro ogni previsione, il lavoro di confronto avviato oltre due anni e proseguito non senza difficoltà nel difficile periodo della pandemia durante il quale sia i vertici che la struttura dell’Authority hanno costantemente supportato le tante e necessarie attività di due diligenze: dalle varie ed accurate ispezioni in banchina dei manager e dei tecnici della società del Quatar, fino all’aggiornamento su dati tecnici dell’infrastruttura e statistici, storici e di proiezione, sul settore.

QTerminals rinuncia alla concessione dell’area-contenitori del porto canale. Non sarà dunque la società del Qatar, specializzata nella gestione dei terminal cargo e container, a garantire il rilancio del transhipment dello scalo industriale cagliaritano. Con una nota stringata ha comunicato all’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna che «dopo attente considerazioni» ha deciso «di non proseguire nel progetto» per l’assenso alla concessione demaniale marittima del compendio terminalistico.

La svolta

Si interrompe così in modo brusco e contro e inaspettatamente, contro ogni previsione, il lavoro di confronto avviato oltre due anni e proseguito non senza difficoltà nel difficile periodo della pandemia durante il quale sia i vertici che la struttura dell’Authority hanno costantemente supportato le tante e necessarie attività di due diligenze: dalle varie ed accurate ispezioni in banchina dei manager e dei tecnici della società del Quatar, fino all’aggiornamento su dati tecnici dell’infrastruttura e statistici, storici e di proiezione, sul settore.

Primo confronto

La decisione finita sul tavolo del presidente Massimo Deiana ha scatenato non poche delusioni. Il numero uno dell’Autorità portuale ha preliminarmente informato i sindacati convocando i dirigenti delle sigle, ieri mattina, negli uffici dell’Ente. Un confronto che proseguirà nei prossimi giorni intorno ad un tavolo più ampio con tutte le istituzioni coinvolte.

«Apprendo con dispiacere e un certo disappunto del cambiamento di rotta della QTerminals – ha detto Deiana. «Un importante player internazionale che, per oltre due anni, ha impegnato il nostro Ente, sostenuto dall’ambasciata d’Italia in Qatar e da Invitalia, in un delicato lavoro che confidavamo potesse concludersi con un accordo storico per il rilancio del Transhipment». Giorni difficili alle porte. «Riapriremo la partita, proseguendo i colloqui con altri operatori che, nell’ultimo periodo, hanno manifestato il loro interesse e con i quali, prudentemente, non abbiamo mai smesso di interloquire».

Le reazioni

Cigil, Cisl e Uil hanno manifestato tutta la delusione e la preoccupazione per il futuro del porto canale. «Dopo oltre un anni di verifiche la società ora si tira indietro, confidiamo sul fatto che in questo lungo periodo non sono state interrotte le interlocuzioni con altri soggetti. Di certo – spiega Natale Colombo, segretario Filt Cgil, presente ieri insieme al collega con la delega ai porti, Marco Manca, e ai dirigenti di Cisl e Uil all’incontro con l’Authority – bisognerà immediatamente mettere su un tavolo con la Regione e il Comune ma anche nazionale».Restano i numeri crescenti della movimentazione, passati da poco più di 21 mila Teus di gennaio-settembre 2021 ai 46mila del 2022. Il porto canale può inoltre contare sui vantaggi dell’istituzione della Zes e della Zona franca doganale. «Abbiamo un nuovo elemento di forza costituito dai risultati raggiunti dal terminalista che sta operando nelle aree del compendio in concessione. Dimostrazione inequivocabile della potenzialità dell’area e della banchina terminalistica», conclude Deiana

