Porto canale, protesta a oltranza 

Da due settimane sostano sotto il palazzo del Consiglio regionale a Cagliari aspettano che la vertenza del Porto Canale giunga a una svolta con il reintegro al lavoro: «Dobbiamo smuovere le acque, è necessario ora un cambio della guardia, bisogna avvalersi di un consulente che conosca il mercato». I 191 ex lavoratori da mesi in disoccupazione vivono ormai una situazione di stallo e fino a quando non avranno risposte non abbandoneranno il presidio.

Richieste

«Noi desideriamo avere una vera agenzia dei lavori portuali del transhipment», spiega Ugo Dall’Ora, portavoce dei lavoratori. «Un passo fondamentale in quanto ci permette di garantirebbe una tutela reddituale stabile per tre anni in attesa del rilancio del terminal interazionale».

Quello al Porto Canale era l’unico terminal contenitore della Sardegna, ossia l’unico collegato con il mercato mondiale che garantiva una continuità territoriale delle merci. «Ciò che più è preoccupante ancora è l’immobilismo da parte sia della Regione sia da parte dell’Autorità portuale: il modus operandi è stato disastroso, la vertenza non sarebbe dovuta nascere, ma è stata gestita malissimo, perché si è attribuita la crisi del terminal a una crisi del settore e questo non è vero».

Opportunità

La protesta andrà dunque avanti fino a quando non ci saranno risposte concrete sul futuro dell’impianto. «Un settore strategico come questo non può essere lasciato in balia di se stesso, la politica non ha reagito, l’Autorità portuale ha gestito la faccenda più da burocrate che da manager. Per legge, siamo considerati un porto di rilevanza internazionale. Sulla base dello stesso programma regionale di sviluppo che dovrebbe investire sul piano economico, industriale e dei trasporti per arginare l’insularità della Sardegna».

Il porto come volano per lo sviluppo economico del territorio. «Avere il transhipment qui è un vantaggio: le navi merci sono collegate con il mondo, quindi le imprese di import export sarde hanno vantaggi economici e tempistiche di consegna, ma si creano anche delle professionalità importanti e grandi capacità reddituali e si dà un senso zona franca doganale interclusa, un territorio extraeuropeo dove le imprese possono venire a lavorare e creare nuova occupazione».

