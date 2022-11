«Porto canale, il rilancio è possibile» 

«Questa società oggi ha quindici dipendenti e schedula due navi a settimana», ha aggiunto Dall'Ora - noi prima eravamo 210 più 300 dell'indotto, in una realtà che operava 365 giorni l'anno, con collegamenti diretti con più di 50 porti in tutto il mondo. Questa è l’unica vera possibilità imprenditoriale che può ancora garantire la continuità territoriale delle merci».

«Bisogna eliminare alcune ombre dalla vertenza del Porto Canale», ha precisato Ugo Dall’Ora portavoce dei lavoratori. «La protesta arriva dopo la conclusione negativa delle trattative con Q-Terminal per la concessione in parte del compendio cagliaritano. La ricerca di un nuovo operatore di portata internazionale per il nostro porto non può arrestarsi».

Né bandiere né sigle sindacali a sostenerli, ieri, sotto il palazzo del Consiglio regionale a Cagliari, i circa sessanta ex dipendenti della Kalport, l'agenzia dei lavoratori portuali, hanno scelto di muoversi in autonomia per far sentire la propria voce alla politica regionale e tenere alta l’attenzione sul futuro del Porto canale di Cagliari, chiedendo il rilancio del terminal container dopo il nulla di fatto delle trattative con Q-Terminals.

Chiarezza

Gli ex dipendenti Kalport, senza lavoro ormai dal 2019, temono che ora la soluzione vada verso la gestione definitiva del terminal da parte della Mito, che attualmente si occupa dei contenitori vuoti.

I lavoratori chiedono quindi alle istituzioni di proseguire con la ricerca di un operatore internazionale, evitando così di considerare la piccola azienda, che attualmente gestisce l’import export, una soluzione definitiva al problema. Per loro, infatti, solo una realtà imprenditoriale come quella del Qatar può rilanciare il Porto Canale cagliaritano.

Le prospettive

«Doverosa resta la distinzione tra le varie società per evitare che l’opinione pubblica e la politica, quest’ultima già poco presente in quella che dovrebbe essere considerata la vertenza più importante della Sardegna sul piano delle infrastrutture di base ai fini dello sviluppo economico del territorio, si deresponsabilizzi del tutto. Non si può pensare che la vertenza sia risolta in questi termini, ora siamo in una situazione emergenziale, ma non si possono chiudere gli occhi e far finta che sia stato risolto tutto».

Per gli ex portuali, che attualmente percepiscono una piccola indennità dalla Kalport, non ci sono altre vie d'uscita, ma l'opportunità di rilancio passa solo attraverso una soluzione di ampio respiro per spingere l'internazionalizzazione delle imprese dell'import-export.

«Con questo non vogliamo screditare l’attuale attività imprenditoriale», ha evidenziato ancora Dall’Ora. «Ma per garantire l’interesse della continuità territoriale delle merci, l’internazionalizzazione delle imprese sarde e la nascita di distretti industriali, grazie alla zona Franca e alla zona economica speciale, bisogna attivarsi e continuare la ricerca».

In via Roma, ad ascoltare le ragioni della protesta, sono arrivati i consiglieri regionali del M5s, Desirè Manca e Michele Ciusa, che hanno garantito ai lavoratori il sostegno politico per chiudere la vertenza nell’interesse del tessuto economico produttivo della Sardegna.

