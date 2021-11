«Porto a domicilio la magia del Natale, i nonnini i più felici» 

È lui che addobba e disfa e che regala un Natale in comodato d’uso fino all’Epifania. Poi porta via tutto e libera le abitazioni senza che i proprietari muovano un dito. «Portare gioia nelle case è un’emozione unica» racconta Curreli, «quello che ti resta dentro sono i sorrisi delle persone quando vedono la casa addobbata». Perché dentro quelle mura, dove magari si preferisce delegare ad altri di creare la magia di una favola, ci sono storie e persone. «Come quando i genitori di un bambino disabile hanno voluto fargli una sorpresa e quando lui ha visto l’albero gigantesco pieno di luci si è commosso e ha fatto piangere anche me». O quando a chiedergli l’albero per i bimbi era stata una famiglia bisognosa che non aveva i soldi nemmeno per mangiare figuriamoci per addobbare la casa. Uno spazio dove non avevano mai avuto la magia dell’albero. «In quel caso ovviamente, gli ho portato io l’albero e la migliore ricompensa è stata vedere la gioia di quei bambini». Ma Enrico Curreli porta il Natale anche nelle case di riposo per anziani. «E quando mi vedono arrivare armato di palline e decorazioni i nonnini sono felicissimi e fanno a gara per aiutarmi ad allestire».

Enrico Curreli, 45 anni, professione fioraio, ha deciso di regalare alle famiglie un Natale in affitto. Caricati sul suo camioncino alberi e palline, stelle e lucine colorate, porta tutto direttamente a domicilio, nelle case dei quartesi e non solo.

L’idea è nata quasi per caso. «Ho pensato a quanta gente magari non addobba la casa perché poi non ha voglia di disfare albero e ghirlande e a volte non sa poi nemmeno dove conservarli perché non ha lo spazio. Così ho deciso di aiutarli io».

L’idea è nata quasi per caso. «Ho pensato a quanta gente magari non addobba la casa perché poi non ha voglia di disfare albero e ghirlande e a volte non sa poi nemmeno dove conservarli perché non ha lo spazio. Così ho deciso di aiutarli io».

Enrico Curreli, 45 anni, professione fioraio, ha deciso di regalare alle famiglie un Natale in affitto. Caricati sul suo camioncino alberi e palline, stelle e lucine colorate, porta tutto direttamente a domicilio, nelle case dei quartesi e non solo.

Le storie commoventi

È lui che addobba e disfa e che regala un Natale in comodato d’uso fino all’Epifania. Poi porta via tutto e libera le abitazioni senza che i proprietari muovano un dito. «Portare gioia nelle case è un’emozione unica» racconta Curreli, «quello che ti resta dentro sono i sorrisi delle persone quando vedono la casa addobbata». Perché dentro quelle mura, dove magari si preferisce delegare ad altri di creare la magia di una favola, ci sono storie e persone. «Come quando i genitori di un bambino disabile hanno voluto fargli una sorpresa e quando lui ha visto l’albero gigantesco pieno di luci si è commosso e ha fatto piangere anche me». O quando a chiedergli l’albero per i bimbi era stata una famiglia bisognosa che non aveva i soldi nemmeno per mangiare figuriamoci per addobbare la casa. Uno spazio dove non avevano mai avuto la magia dell’albero. «In quel caso ovviamente, gli ho portato io l’albero e la migliore ricompensa è stata vedere la gioia di quei bambini». Ma Enrico Curreli porta il Natale anche nelle case di riposo per anziani. «E quando mi vedono arrivare armato di palline e decorazioni i nonnini sono felicissimi e fanno a gara per aiutarmi ad allestire».

Nuovo lavoro

E sono tantissime le famiglie che scelgono di delegare le decorazioni. «In media un centinaio di allestimenti sotto le feste. Faccio tutto io, porto il mio materiale dall’albero alle decorazioni e sistemo anche centro tavola, ingressi, i cortili quando ci sono». I clienti sono diversi, di ogni età e di ogni ceto sociale: «Certo ci sono le famiglie più agiate dove magari marito e moglie lavorano tutto il giorno e non hanno tempo per dedicarsi a creare un’atmosfera natalizia, ma ci sono anche famiglie medie, coppie che magari per un anno vogliono qualcosa di diverso che vogliono stupire gli amici che avranno a cena durante le feste con un albero gigante e la casa piena di mille luci». Come hanno scelto ad esempio l’influencer Elga Enardu e suo marito Diego Daddi e come loro tanti altri.

Factotum

«Io allestisco e poi smonto». Perché se nelle famiglie porta gioia fare tutti insieme l’albero, un po’ meno gradevole e quando lo si deve disfare a gennaio. «Senza dimenticare poi che ci sono case dove gli inquilini non hanno gli spazi per conservare tutto e invece così non devono fare niente».

La vita di Curreli scorre tra fiori e addobbi. Figlio di una famiglia di fiorai ha sempre bazzicato in questo mondo. «Ero piccolissimo quando andavo con mio papà al mercato dei fiori». Poi cresciuto, «ho cominciato ad aiutarlo anche io nel suo lavoro». Fino a quando «ho deciso di continuare da solo. Ma se vuoi andare avanti ti devi ingegnare e devi sempre farti venire nuove idee. E così che ho pensato anche al Natale in comodato d’uso». Soprattutto dopo il periodo difficilissimo del Covid. «La pandemia ha creato anche a noi molti problemi perché sono venuti a mancare i matrimoni, le feste e tanto altro», conclude Enrico Curreli. Adesso per fortuna c’è una ripresa, speriamo che le cose possano sempre andare meglio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata