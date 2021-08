Porto, 12.000 passeggeri al giorno 

I croceristi potrebbero tornare presto ad invadere le strade del centro. L’arrivo di un gigante del mare al Porto Isola Bianca, infatti, pare non essere così lontano ma la conferma la si avrà solo nei prossimi giorni. Un traguardo insperato, segnale dell’ottima ripresa che l’approdo olbiese dimostra con numeri da record: dodicimila passeggeri al giorno e 24 corse giornaliere tra navi passeggeri in arrivo e ripartenze.

Cifre ancor più ragguardevoli se paragonate a quelle di un 2019 ricordato come l’anno “boom” del Porto olbiese e a quel -95% del marzo 2020, in piena prima ondata Covid, che al contrario, fece temere un tracollo senza precedenti. Giugno 2021 apre con un dato più che incoraggiante: +87,45% con circa 250.000 mila sbarchi e imbarchi rispetto ai 133.371 di giugno 2020 e con un -38,28% rispetto al 2019 quando furono oltre 405.000. Recupero ancora più evidente per luglio che fa registrare un +44% con oltre 577.000 passeggeri in confronto ai 399.806 dell’anno passato e con solo un 8,63% in meno rispetto al 2019 che si attestò a 631.019.

Golfo Aranci

Se l’approdo olbiese sorride e lavora a pieno ritmo il traffico passeggeri aumenta notevolmente anche al porto di Golfo Aranci, attualmente impegnato da sei corse tra arrivi e partenze, con un Giugno 2021 che fa segnare un +65,27 per cento grazie a 55.191 sbarchi e un luglio con ben +26,53% e 132.378 passeggeri. Il confronto con il periodo pre-covid si attesta anche per il Porto del paese costiero molto rassicurante: meno 33,22 per cento i passeggeri sbarcati e imbarcati rispetto al giugno 2019 quando furono 82.640 e solo l’uno per cento in meno rispetto al luglio 2019 quando se ne contarono 134.000. Nessuna oscillazione di rilievo, invece, per quanto riguarda il traffico merci che non ha subito flessioni neanche nella prima estate Covid: i dati del 2021 rimangono in linea con l’anno precedente e l’anno in corso. Complessivamente i due porti galluresi, nei mesi di giugno e luglio, si riprendono un dieci per cento di traffico rispetto al calo del 2019. Se infatti il 2020 aveva chiuso con un meno quaranta per cento rispetto al 2019, al trentuno luglio 2021 lo scarto è già sceso al trenta per cento.

