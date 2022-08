Porticciolo, un’estate in planata  

“Vado al massimo, vado a gonfie vele”, cantava Vasco Rossi. Il celebre successo del 1982 potrebbe essere la colonna sonora della stagione estiva al porto turistico di Torregrande. La crescita è a tre cifre tra le banchine della borgata: prendendo in esame i primi sette mesi dell’anno, i transiti delle imbarcazioni sono passati dai 31 del 2021, ai 78 dell’anno in corso. Un aumento del centocinquanta per cento, abbastanza da giustificare l’entusiasmo del presidente di Marine Oristanesi. «Siamo estremamente soddisfatti - afferma Gianni Salis, alla guida della società di gestione dell’infrastruttura da poco più di un anno - dal primo gennaio al 31 luglio l’incremento è stato importantissimo, finalmente la costa oristanese è entrata a far parte delle rotte predilette dai diportisti».

Avanti tutta

L’anno d’oro del turismo nautico è nel segno dei catamarani. «Il 90 per cento dei transiti è prodotto da barche a vela di dimensioni medie tra i 12 e i 15 metri - spiega Salis - mezzi adatti ad un pescaggio attorno ai due metri». Nella maggior parte dei casi si tratta di turisti stranieri, in testa i tedeschi seguiti da francesi e danesi. Soggiornano nell’oristanese in media due notti e dopo aver visitato le bellezze del territorio e aver assaggiato le prelibatezze enogastronomiche locali, riprendono il largo nel Mediterraneo. «Un successo ottenuto con grandi sacrifici - va avanti il presidente di Marine oristanesi - Nell’ultimo anno abbiamo investito parecchio nella comunicazione e nei servizi».

Servizi

Da gennaio il personale in attività al porticciolo è passato da tre a nove unità, sono stati realizzati dieci nuovi ormeggi per imbarcazioni da 15 metri. «E poi abbiamo lavorato molto sulla comunicazione - va avanti - promuovendo l’infrastruttura nei migliori canali internazionali di prenotazioni online». Anche i servizi esterni sono stati implementati, come la presenza di un servizio taxi a tariffe concordate, i collegamenti con la stazione ferroviaria garantiti ogni venti minuti e un servizio di noleggio bici. I risultati sono stati immediati e le premesse sono ottime anche per i prossimi mesi. Difficile trovare un posto libero nelle prossime settimane se si considerano i contratti di ormggio in essere: 398 quelli annuali, 26 stagionali (da maggio a settembre) e 28 mensili, per un totale di 452 imbarcazioni attualmente in acqua. I lavori di riqualificazione del porticciolo, dopo il lungo tira e molla con la Regione, sono orami imminenti. Resta il limite del fondale che oggi rende il porto turistico di Torregrande inaccessibile ai mega yatch. “Con il dragaggio, che dovrebbe ripristinare la profondità originaria di tre metri - conclude Gianni Salis - potremo ambire a traffici decisamente più importanti, inserendo la nostra costa in un circuito turistico decisamente più ricco”.