Porticciolo turistico, il Comune ritira l’istanza di fallimento 

Il Comune ritira l’istanza di fallimento nei confronti della Marina di Villasimius e in cambio rientra all’interno della società con una quota del 5 per cento. È l’accordo approvato dal Consiglio comunale (con i soli voti della maggioranza) che mette fine alla guerra scoppiata nel 2018 tra il Comune e la Marina per la gestione del porto turistico di Villasimius.

L’accordo

Scontro che aveva visto l’amministrazione guidata dal sindaco Gianluca Dessì presentare, appunto, una istanza di fallimento perché la Marina negli ultimi anni tra Imu, Tari e canoni patrimoniali non avrebbe versato oltre tre milioni e mezzo di euro. Accuse da sempre rigettate da parte della società che nel frattempo, con un aumento di capitale, aveva di fatto estromesso il Comune dalla stessa società di cui da sempre faceva parte (prima col 35 per cento delle quote, poi col 4).

In base all’accordo, il voto del Comune sarà determinante per l’eventuale trasformazione della società, per il cambiamento dell’oggetto sociale, per il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale e per la modifica dei diritti dei soci o degli organi di amministrazione e controllo. Al Comune spetta inoltre l’individuazione del presidente del Collegio dei revisori (che controllerà il bilancio) e la vicepresidenza del consiglio di amministrazione.

Le reazioni

«Tutto questo nonostante la quota sia solo del 5 per cento – sottolinea il sindaco Gianluca Dessì – ci consentirà di prendere parte alle decisioni strategiche come, ad esempio, il piano tariffario, il piano commerciale, il piano parcheggi e l’approvazione delle manutenzioni dei beni in concessione». Inoltre «in caso di aumenti di capitale – aggiunge Dessì - al Comune dovrà sempre essere garantita la quota del 5 per cento, non ci sarà cioè più la possibilità che la parte pubblica venga estromessa». Insomma «per il bene del paese c’è bisogno della pace».

La Marina

Soddisfatto per l’accordo raggiunto Renato Marconi, l’amministratore delegato della Marina di Villasimius: «La vicenda si è conclusa in maniera positiva – sottolinea – e questo non può che farmi piacere. Purtroppo abbiamo perso tre anni a causa dell’istanza di fallimento presentata del Comune, una perdita di tempo che si sarebbe potuta evitare». Marconi però guarda al futuro: «Ora si tratta di riprendere il discorso interrotto tre anni fa e di migliorare gli accordi da qui sino al 2033. I tributi non versati? Noi abbiamo sempre agito in base alla legge».

La minoranza

Le critiche arrivano invece dall’opposizione che ha deciso di non partecipare alla votazione (per la maggioranza erano assenti Marco Cardia e Sergio Ghiani). «Stiamo mettendo solo una pezzetta – dice il capogruppo Tore Sanna – perché con una quota del cinque per cento saremo relegati ad un ruolo marginale. Non dimentichiamoci che avevamo il 35 per cento delle azioni. Inoltre per quanto il parere del revisore dei conti sia positivo, mi risultano ci siano delle perplessità». Secondo Sanna poi la vera sconfitta è quella relativa alla proprietà dei locali del porto, oggi in mano al Demanio: «Ci siamo arresi – aggiunge – non abbiamo combattuto per ottenere la proprietà dei locali. Perché non si è fatto ricorso al Tar?».

Una battaglia quest’ultima, in base a quanto riferito dal sindaco, che sarebbe ancora in corso «e che dunque contiamo di vincere».

Ancora più duro il consigliere Pino Gagliardo: «Una disfatta, ne usciamo sconfitti con perdite inestimabili».

