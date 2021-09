Porticciolo, si cambia rotta  

Si riparte dall’incendio che il 30 settembre 2017 distrusse il ristorante gestito da Antonello Orrù per rilanciare il porticciolo turistico di Torregrande. Le Marine Oristanesi punta a ricreare un’area servizi con bar e ristorante ma per il rilancio vero è necessario sbloccare la partita delle partite: il progetto da 5 milioni per il dragaggio e la messa in sicurezza dello scalo.

La sfida

Il presidente della società Gianni Salis ha lanciato l’invito a presentare le credenziali entro il 30 settembre per «ricostituire all’interno del porticciolo l’area servizi con bar, ristorante e attività commerciali». Iniziativa che contribuirà «a rendere più partecipata la vita nel porticciolo» a condizione che si sblocchino i 5 milioni di euro. «Dalla Regione abbiamo ricevuto ampie assicurazioni e non abbiamo motivo di credere che i soldi non rientreranno nella nostra disponibilità non appena tutta la parte burocratica sarà perfezionata» ripete Luca Faedda, delegato del sindaco Andrea Lutzu per lo scalo turistico di Torregrande.

Le risorse

I fondi rientreranno ma, a distanza di un anno, i 5 milioni sono ancora nelle casse regionali. Era la vigilia di Ferragosto del 2020, quando l’allora assessore regionale ai Lavori pubblici Roberto Frongia (scomparso prematuramente) aveva comunicato in videoconferenza al sindaco il ritiro del finanziamento che sarebbe stato destinato ad altri lavori immediatamente cantierabili considerato che il Comune di Oristano in dieci anni non aveva concluso neppure la stesura del progetto esecutivo. Adesso si è aggiunto un altro anno ai dieci del primo finanziamento ma i soldi ancora non si sono visti. Il problema è che senza i lavori di dragaggio le imbarcazioni di una certa portata non possono entrare nel porto.

Il contenzioso

Alla società “Marine” resta appesa un’altra questione non proprio marginale: la vicenda giudiziaria promossa dal precedente consiglio di amministrazione della società presieduto da Costantino Porcu per ribaltare la decisione del Conservatore del Registro delle imprese della Camera di commercio di Cagliari-Oristano che aveva ritenuto prevalente l’iscrizione del nuovo consiglio di amministrazione delle “Marine” con presidente Gianni Salis. Un verdetto arrivato dopo l’aggiudicazione dell’asta pubblica della quota del Comune da parte dello Yachting Tharros: a quel punto si era insediato il Cda presieduto da Gianni Salis al posto di quello di Costantino Porcu, con la retrocessione a una quota minima di quote sociali del Circolo nautico. Porcu e il Circolo Nautico però si erano appellati al giudice del Tribunale delle imprese di Cagliari che a fine mese dovrebbe decidere su chi siederà al comando delle Marine oristanesi: Porcu che aveva promosso la procedura del diritto di opzione esercitato dal Circolo Nautico o lo Yachting Tharros di Salis che aveva acquistato le quote all’asta pubblica bandita dal Comune.

