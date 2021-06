Porticciolo, si cambia rotta 

C’è un nuovo presidente al timone delle Marine Oristanesi. Gianni Salis guiderà la società di gestione del porticciolo turistico e la sua elezione, con tanto di riconoscimento della nuova compagine societaria davanti a un notaio, dovrebbe porre fine alla querelle tra la Tharros Yatching, il Circolo nautico e il vecchio cda.

La nomina

Gianni Salis nei giorni scorsi è stato eletto alla guida della società e sarà affiancato nel Consiglio di amministrazione dal vicepresidente Francesco Piga e dai componenti Giuseppe e Marco Giarrusso, Alfredo e Fabrizio Pomogranato. Il verbale dell’assemblea, convocata alla presenza del notaio Luigi Ianni, è stato protocollato dalla Conservatoria del Registro delle imprese: tutto regolare, dunque, al porticciolo si cambia. Ma non sono mancate le tensioni. L’ex presidente Costantino Porcu ha rifiutato di aprire i lavori dell’assemblea, non riconoscendo il ruolo del nuovo socio di maggioranza la Tharros Yatching ma i lavori sono andati avanti.

La storia

La vicenda è iniziata nel 2017, quando il Comune deliberò di alienare le azioni di sua proprietà, pari all’86 per cento. Le due gare d’appalto, bandite nel 2018 e 2019, però, andarono deserte; al terzo tentativo le quote furono vendute alla Tharros Yatching per 206 mila euro. Nel frattempo però l'ex presidente Porcu (sostenendo che il Comune avesse perso la qualifica di socio perché erano trascorsi i tempi per l'alienazione) aveva ceduto le quote al Circolo Nautico (socio di minoranza) a 20 mila euro. Un pasticcio che aveva portato le parti, entrambe forti di una regolare iscrizione al Registro delle imprese, davanti al giudice. La sentenza ha dato ragione al Comune: la nuova composizione societaria vede insieme la Tharros Yathcing (con l'86 per cento del pacchetto azionario), il Circolo Nautico (con il 7 per cento) e la Sfirs (7 per cento) che ha ribadito, con l’avvocato Carlo Belardinelli, la sua presenza negli assetti societari, negando il recesso dichiarato da Costantino Porcu.

Il futuro

«C’è stato un pronunciamento ufficiale - commenta Gianni Salis - credo di essere titolato ad amministrare. Sono onorato di questo ruolo ma anche preoccupato per le condizioni del porticciolo». La priorità per il neo presidente sarà l’attivazione di un dialogo con la Regione per fare chiarezza sul finanziamento concesso, revocato e poi promesso per la riqualificazione dell’infrastruttura. «Il porticciolo ha tante potenzialità come una cantieristica da rilanciare e la collocazione all’interno di un golfo che il mondo velistico intero ci invidia - aggiunge - ma anche molti limiti, a cominciare dall’assenza di servizi collegati al porto». La preoccupazione principale, poi, riguarda l’assenza di risorse per il dragaggio del fondale. «È una priorità - afferma convinto Salis - faremo il possibile per percorrere questa strada, ma è fondamentale un intervento coordinato con gli Enti pubblici. La concessione a lungo termine, fino al 2033, ci permette di programmare». Poi un pensiero alla stagione estiva. «Le prospettive sono buone – conclude Salis – Se necessario la società interverrà con risorse proprie per garantire almeno i servizi essenziali».

