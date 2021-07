Porticciolo, dopo l’estate il verdetto 

Un mese scarso ancora e si conoscerà chi gestirà il porticciolo turistico di Torregrande. Le Marine con Costantino Porcu presidente per il Circolo nautico o Gianni Salis alla guida per la società “Tharros Yachting”? Sarà il giudice per le imprese del Tribunale di Cagliari, il 24 settembre, a decidere se confermare l’iscrizione nel registro delle imprese di Cagliari-Oristano della “Tharros Yachting” e del consiglio di amministrazione con Salis presidente, Giuseppe e Marco Giarrusso, Marco Piga, Alfredo e Fabrizio Pomogranato consiglieri, o ridare il mandato alle Marine oristanesi sotto la guida del commercialista Costantino Porcu e i consiglieri Pierluigi Pibi, Andrea Lilliu, Luigi Oppo e Giulia Abis.

Le posizioni

La Tharros Y. si fa forte dell’iscrizione formalizzata dal Conservatore su decisione del Tribunale di Oristano che esclude l’altra compagine guidata da Costantino Porcu. Sostiene di aver acquistato dal Comune con regolare asta pubblica le quote dell’amministrazione comunale. Di contro l’ex presidente di “Marine” Costantino Porcu è convinto che quell’asta non esiste in quanto dei soci (Comune, Sfirs, Circolo nautico) l’unico che aveva esercitato il diritto di opzione (attivato seguendo la legge Madia sulle partecipate pubbliche) era stato il Circolo nautico che aveva nominato il suo consiglio di amministrazione. In attesa della decisione del Tribunale di Cagliari, la “Marine Oristanesi” (capitale sociale di 102.960 euro) per l’86 per cento resta in capo alla “Tharros” e per 14 per cento alla pari tra Circolo nautico e Sfirs.

Il ricorso

L’ex presidente del cda Costantino Porcu nel ricorso al Giudice delle imprese chiede che quella decisione venga azzerata e l’intera società faccia capo al Circolo nautico. Tutto da vedere. L’ultimo bilancio indica per la “Marine” un movimento di 600mila euro per la maggior parte relativo al pagamento del pedaggio dei 405 natanti di cui 100 pescherecci e il transito delle imbarcazioni che nel 2020 per la pandemia è stato marginale. Tre dipendenti. Da quattro anni chiude in attivo dopo anni di batoste finanziarie.

Il tesoretto

Le vicende amministrative-giudiziarie delle “Marina” richiamano inevitabilmente i 5 milioni concessi e ritirati un anno fa dalla Regione per dragare e migliorare i servizi del porticciolo. Alla vigilia di Ferragosto 2020, l’assessore regionale ai Lavori pubblici Roberto Frongia in teleconferenza assicurò che i soldi sarebbero rientrati una volta definiti gli aspetti progettuali che in dieci anni il Comune non aveva completato. Il sindaco Lutzu aveva assicurato: subito al lavoro per uscirne prima possibile. Ha lavorato, sta lavorando ma di fatto l’ultimo atto amministrativo riguarda l’affidamento a una società di Sestu delle analisi sui fanghi di dragaggio e acque presenti nel porto «quale attività propedeutica al perfezionamento del progetto definitivo dei lavori». Traducendo, ci vorrà ancora del tempo. La Regione per chiudere questa fase progettuale ai 520 mila euro iniziali ha aggiunto altri 200 mila. I 5 milioni ci sono ma per ora nella casse regionali.

