«Portiamo la protesta a Roma» 

«All’orizzonte niente di buono. L’erosione dei servizi sanitari continua e dobbiamo preoccuparci veramente». A dirlo è Silvia Cadeddu, sindaca di Birori, presidente del comitato socio sanitario di Macomer nell’assemblea dei rappresentanti dei Consigli comunali del Marghine. «Viviamo nell’incertezza totale - aggiunge Cadeddu - siamo demoralizzati e inizia a sentirsi anche la rassegnazione, con la politica che continua a denunciare quanto noi stiamo denunciando da anni. Non si intravedono soluzioni, visto che anche il direttore generale dell’Asl di Nuoro è senza armi per combattere».

Il comitato

Per il coordinatore del comitato per la tutela della salute, Francesco Nieddu, dopo un anno in prima linea, la situazione appare sempre più grave: «Il poliambulatorio di Macomer, prima eccellenza regionale, cade a pezzi e si va avanti con misure tampone, senza una prospettiva. Per questo motivo sollecitiamo e promuoviamo la mobilitazione, uniti e in tanti. In questo scenario vediamo la totale assenza dei sindacati». E poi: «La situazione è peggiorata negli ultimi tempi per il ridimensionamento annunciato del servizio di oncologia, che dal primo giugno sarà garantito soltanto per dieci ore la settimana, anziché venti. Per questo ci siamo permessi di suonare la sveglia, ma notiamo tanta rassegnazione. Bisogna agire subito».

Le proposte

«Il prossimo passo a Roma - dice il sindaco di Silanus, Gian Pietro Arca - visto che, finora, gli incontri sono stati infruttuosi. Una battaglia contro i mulini a vento». Richiama il problema dei medici di base: «Non è pensabile che migliaia di persone e intere comunità rimangano senza. Ho scritto al ministro e attendo una risposta. Nel mio paese, a Dualchi e Noragugume, dal primo giugno mancherà il medico di medicina generale, lasciando senza assistenza la quasi totalità dei cittadini, persone anziane e con patologie importanti. Perché non si stabilizzano subito le Usca, che tanto hanno fatto durante la pandemia? I sanitari possono svolgere pure le funzioni del medico di famiglia nei Comuni che ne sono privi». Il sindaco di Borore, Tore Ghisu: «Occorre mettere in campo politiche importanti, superando logiche fuori contesto e dannose per le nostre realtà». Lunedì ore 18 protesta a Silanus.