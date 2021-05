Porti turistici, si vede la luce oltre il baratro 

Rispetto a un anno fa è tutt’altra storia. La nautica da diporto inizia a incamerare ossigeno e i numeri, benché distanti da quelli del periodo pre Covid, sono confortanti e autorizzano a pensare che quella alle porte sarà la vera stagione della ripartenza verso la riconquista di flussi vacanzieri da mezza Europa. Emblematico il caso del porto turistico di Santa Maria Navarrese dove ad agosto i posti sono esauriti anche in scogliera.

Lo scorso fine settimana la struttura gestita dalla società Marina di Baunei-Santa Maria Navarrese ha ospitato 15 barche a vela battenti bandiera tedesca e francese. «Un anno fa di questi tempi era impensabile», dichiara Sebastiano Tronci, 46 anni, professione avvocato, presidente del consiglio di amministrazione del porto turistico.

Situazione confortante

Meglio del 2020 ma ancora lontani dai numeri del 2019. La differenza la fa una pandemia che nessuno si sarebbe aspettato. «È vero, i numeri non potranno ancora essere quelli degli anni precedenti l’emergenza sanitaria - conferma l’avvocato Tronci - ma sicuramente siamo in netta crescita rispetto a un anno fa quando a maggio cercavamo di capire cosa sarebbe potuto succedere nei mesi successivi. Invece ora possiamo dire che le previsioni per luglio e agosto sono ottime, con posti esauriti da tempo e dunque molto meglio del 2020, mentre per settembre ancora non abbiamo dati precisi». Nei mesi caldi la maggior parte degli ospiti sarà italiana, quella fetta di mercato che il presidente della società di gestione definisce «importante». L’altra parte di clientela è costituita dagli stranieri. «Essenzialmente tedeschi e francesi. In genere gli stranieri che amano veleggiare transitano dalle nostre parti tra maggio e giugno per raggiungere il nord Africa e poi a settembre fanno il percorso inverso. Tendenzialmente non prenotano, chiamano quando sono nelle vicinanze». La pianta organica del porto di Santa Maria Navarrese è di 7 dipendenti in pianta stabile. «Se nelle prossime settimane le previsioni dovessero essere confermate - afferma Tronci - potremmo prendere in considerazione l’ipotesi di assumere un lavoratore stagionale, cosa che lo scorso anno non è avvenuta in controtendenza a una consuetudine rispettata fino al 2019».

L’attesa

Un anno fa di questo periodo al porto turistico Marina di Arbatax soffiava un’aria pesante per colpa dei rincari sui rifiuti. «Criticità superata, perché abbiamo trovato un accordo con il Comune di Tortolì a cui pagheremo 16 mila euro di immondezza anziché 120 mila. In vista della stagione turistica alle porte suppongo sarà la stessa tariffa. A parlare è Franco Ammendola (70), direttore del Marina di Arbatax e presidente del Consorzio industriale».

Ammendola fa le previsioni in vista dell’estate che verrà: «Avremo i nostri fedelissimi, anche se il maggior guadagno lo si ottiene con le barche in transito. Ormai i proprietari tendono a non prenotare, perché sanno che in Sardegna i posti sono disponibili dopo che le barche italiane hanno virato tutte verso la Croazia». Ma al di là delle prenotazioni e dei posti barca già contrattualizzati, Ammendola valuta l’opportunità di convertire la struttura, con il turismo che ripartirebbe all’insegna della sicurezza: «Stiamo pensando di allestire l’area con gli houseboat, ovvero la vacanza sull’acqua, con gli ospiti che soggiornano in una imbarcazione ormeggiata in porto».

