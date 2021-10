Porti da record e l’estate continua 

La Direzione Marittima tira le somme della campagna “Mare Sicuro 2021”. Una stagione impegnativa che ha visto impegnati 150 tra uomini e donne e che ha tenuto bene ai numeri da record che si sono riversati sulle coste. «C’è stato un aumento, a livello dei numeri precovid, ma è rimasto costante il numero d’infrazioni e incidenti – ha affermato il direttore marittimo Giovanni Canu - questo significa che c’è stato un approccio molto più maturo e consapevole da parte dell’ utenza verso la risorsa mare. Ancora oggi il porto registra un’affluenza di oltre 2000 passeggeri al giorno per cui si può affermare che la stagione non è finita. La nostra attività è stata principalmente rivolta alla difesa della vita umana in mare, la tutela dell’ambiente e contro le reti fantasma, quegli spezzoni di rete abbandonata sui fondali che danneggiano flora e fauna».

I controlli

Una massiccia campagna di informazione tra noleggiatori, titolari di stabilimenti balneari e comuni marittimi ha indicato la via. Oltre trentamila i controlli sui 1000 km di costa sorvegliati dalla Direzione Marittima di Olbia, dal tratto tra Alghero e Bosa fino al Golfo di Orosei, 91 le persone e 28 le unità da diporto soccorse, 905 i verbali amministrativi elevati, solo 22 le notizie di reato. Cinque i decessi, compresi malori sopraggiunti in spiaggia. Nelle operazioni elencate dal comandante Rosario Morello, nuovo capo reparto operativo, la tutela delle aree marine protette ( 5 nel Nord Sardegna), la sicurezza dei bagnanti e dei sub, l’operazione spiagge e acque libere, le attività di polizia demaniale che hanno restituito 1100 mq alla fruizione, i controlli sulla pesca sportiva. Nei tre comparti della Direzione - Olbia, Porto Torres e La Maddalena – quest’ultima, con la presenza del battutissimo arcipelago, quella dove si sono concentrati più verbali amministrativi (356) soprattutto per navigazione sotto costa.

Boom estivo

Sono stati anche divulgati i dati di arrivi e partenze nei porti di Olbia, Porto Torres e Golfo Aranci nel trimestre tra il 19 giugno e il 19 settembre: 1786 le navi transitate, 1.452.712 i passeggeri sbarcati. L’Isola Bianca si conferma il porto italiano più importante per traffico passeggeri ma cresce del 22% anche Golfo Aranci con 220.637 arrivi e 55.648 auto, 157 le navi attraccate. «Il 40 per cento, il 35 per cento solo a Olbia, di sbarchi in più rispetto all’anno passato ci da la cartina tornasole dell’incremento di presenze - ha commentato il Direttore Marittimo – a questo proposito vorrei segnalare la collaborazione delle forze dello stato presenti in mare e delle compagnie di navigazione».