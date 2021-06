Porti, all’Authority resta Deiana 

Massimo Deiana verso la riconferma alla presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna. L’indicazione del ministro dei Trasporti Enrico Giovannini era già dal 1° giugno sul tavolo di Christian Solinas che ieri ha trasmesso il parere positivo (e non vincolante) a Roma. Ora la palla passa al Governo che ha competenza sulla nomina ufficiale, mentre l’Authority sarda esce definitivamente dalle dinamiche legate al rimpasto di Giunta atteso dopo la variazione di Bilancio in programma a fine giugno. Il peso dell’Authority sulla verifica era legato all’ipotesi che al posto di Deiana arrivasse un esponente della Lega, a compensazione della rinuncia a uno dei tre assessorati.

«Vale il voto dei sardi»

Aspirazione peraltro non confermata dal coordinatore regionale del Carroccio Eugenio Zoffili, ieri a Cagliari anche per una riunione con i tre assessori e i sette consiglieri del gruppo in Consiglio regionale. Sette e non più otto, come all’inizio della Legislatura, un dettaglio che però – a questo punto - non dovrebbe avere ripercussioni sulla squadra Lega i Giunta. «Io non sto a guardare chi ha cambiato casacca e ha abbracciato altre idee politiche», ha spiegato infatti Zoffili, «noi della Lega guardiamo invece al voto dei cittadini, e se mai dovessi parlare di rimpasto difenderò il voto espresso dai sardi nel 2019». Voto che ha consentito al partito di esprimere tre esponenti nell’esecutivo e la presidenza del Consiglio regionale. Il deputato ha anche ribadito che «il tema del rimpasto non è una nostra priorità, come Lega preferiamo guardare all’unità del centrodestra, pensare alla ripartenza e al referendum». E sulla campagna referendaria ha annunciato: «L’appuntamento è per il 2 luglio, ci sarà una conferenza stampa a Olbia, puntiamo ad aprire cento gazebo della Lega e cento banchetti per il week end».

Sanità e resa dei conti

E a proposito di unità in maggioranza, ieri mattina sono andate in scena anche le prove di riappacificazione dopo gli attriti registrati due giorni fa in Aula sulla gestione della sanità da parte dell’Ats. Al vertice dei capigruppo convocato dal presidente dell’Assemblea Michele Pais hanno partecipato anche l’assessore alla Sanità Mario Nieddu e il commissario straordinario dell’Ats Massimo Temussi. «Abbiamo fatto il punto e ci siamo confrontati», ha spiegato Nieddu. Due giorni fa il leader dell’Udc Giorgio Oppi aveva parlato di «situazione intollerabile per colpa di qualche personaggio che crede di essere il re del mondo, e che va fermato dall’alto». Il decano dell’Assemblea aveva denunciato dai banchi del Consiglio le sofferenze dei reparti degli ospedali di Carbonia e Iglesias e la disorganizzazione del personale.

«Un tecnico guarda avanti»

«Mi dispiace», ha detto ieri Temussi dopo la riunione alla quale Oppi non ha preso parte (per i centristi c’era Gianfilippo Sechi), «perché credo che la politica debba fare la politica, io faccio un altro lavoro: ho un ruolo commissariale con un contratto, questo faccio e vado dritto per la mia strada». Sul tavolo, anche la recente delibera di Temussi sul progetto preliminare di attivazione dell'Ares e sugli aspetti organizzativi per l’avvio delle Asl che avrebbe, ugualmente, fatto storcere il naso a Oppi. «C’è stata qualche incomprensione su questa delibera», ha ammesso Nieddu, «ma dico che non è scolpita sulla pietra e che eventualmente, c’è la possibilità di rivederla se si dovessero presentare delle criticità».

Intanto dalla Uiltec, ieri riunita per il consiglio direttivo col segretario nazionale Paolo Pirani, è arrivato l’appello ad agire rivolto a «una Giunta Giunta regionale paralizzata senza un programma di sviluppo che stabilisca le linee strategiche di sviluppo e ripresa per i prossimi anni, impegnata con liti interne e con una politica di piccolo cabotaggio».

