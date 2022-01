Porte riaperte agli studenti 

«Credo che sia la volta buona: a Nuoro serve troppo quest’università», esordisce Antonio Sanna, studente del corso di Scienze dei servizi giuridici. La mattinata di ieri l’ha passata in biblioteca, in via Salaris, a studiare. Normalità apparente. Sebbene le sedi universitarie abbiano riaperto, dopo un mese di cancelli sbarrati, la situazione resta tesa. L’avventura del commissario liquidatore, Giovanni Pinna Parpaglia, chiamato a completare la transizione da Consorzio a Fondazione, non è iniziata nel migliore dei modi. Il Comune ha snobbato l’incontro in Provincia, la sua prima uscita ufficiale. «Ho potuto verificare che l’impegno assunto dal sindaco di mettere a disposizione un istruttore amministrativo contabile non è stato mantenuto, almeno per ora», tuona il consigliere regionale della Lega, Pierluigi Saiu. Il primo cittadino ha deciso di impugnare davanti al Tar quel provvedimento regionale che ha spazzato UniNuoro.

Doppio volto

Da una parte gli studenti, circa 800. I toni trionfalistici e speranzosi degli universitari, però, si scontrano con le dinamiche politiche. Sì, perché se da un lato il Comune ha siglato l’accordo con la Provincia per far ripartire le attività, lo scorso 18 gennaio, dall’altra il sindaco Andrea Soddu non indietreggia e impugna la norma votata a larga maggioranza dal Consiglio regionale che trasferisce UniNuoro alla Regione. «Spetterà al Tar sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge» afferma. «Crediamo che vada contro la Costituzione, in quanto approvata contro la volontà del Comune. Chiederemo che la Corte costituzionale ne dichiari l’illegittimità». Elena Fancello, consigliera regionale del Psd’Az, replica decisa: «Il Consiglio ha deciso di dare all’università nuorese un profilo regionale, attraverso una forma giuridica stabile, che consenta risorse stabili, quindi programmazione e crescita. Il Comune avrebbe voluto un’università commissariata per sempre?».

Nuovo corso

È quello che sta cercando di imbastire il commercialista Giovanni Pinna Parpaglia. Ieri mattina ha mostrato stupore per non aver incontrato le risorse umane garantite dall’accordo tra Provincia e Comune. Ovvero, un dirigente e tre funzionari per avviare la macchina amministrativa. «Noi abbiamo messo a disposizione queste persone ma è il commissario che le deve nominare», spiega Costantino Tidu, amministratore straordinario della Provincia. «Manca ancora l’atto di nomina». Pinna Parpaglia appare fiducioso: «Le due sedi universitarie sono state riaperte, la biblioteca e i laboratori ora sono operativi. Sono tornati al loro posto anche i 22 dipendenti della ditta d’appalto che garantivano i vari servizi dell’università. Non appena si tornerà in presenza, siamo pronti a garantire anche le lezioni. Nei prossimi mesi metteremo in moto il processo per arrivare alla costituzione della Fondazione, che un notaio dovrà ratificare entro giugno».