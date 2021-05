Porte chiuse, letti vuoti e pochi medici Al San Camillo reparti nuovi e mai aperti 

Inviato

Sorgono. Per entrare non è necessario forzare le porte: una guardia armata da distrarre non c’è e le telecamere che riprendono ingressi e parcheggi nessuno le controlla. Quello che gli infermieri chiamano “tunnel” è un corridoio semibuio pieno di ingombri: si passa da qui, dal retro, tra macchinari da dismettere, in un lungo sgabuzzino di letti inutilizzati, armadi arrugginiti e monitor arrivati a fine vita. Tra le scale del vecchio San Camillo non c’è mai il viavai di medici o barelle, ma per non destare sospetti è meglio sfruttare il lentissimo ascensore. Il simbolo di un ospedale su cui pende una specie di condanna a morte si trova già al primo piano. I costosi proclami della politica qui a Sorgono hanno prodotto questi risultati: una sala operatoria tutta nuova e inutilizzata, un reparto di medicina fiammante ma chiuso e un altro pronto soccorso che doveva essere più efficiente e che invece non ha mai funzionato. «Ogni volta che sono scoppiate le proteste per il rischio di chiusura dell’ospedale, la Regione ha risposto con progetti di ammodernamento delle strutture – racconta uno dei medici che resistono alla desertificazione dei reparti – Ma fino a oggi sono state solo delle prese in giro, per di più costate parecchi milioni».

Il nosocomio in coma

Cantieri a orologeria, progettati per zittire sindaci e comitati. Le opere concluse restano lì, a prendere polvere. Eppure, la necessità di sfruttarle c’è eccome, in un ospedale sì piccolo ma salvavita per i tanti paesi di montagna che distano dai grandi poli decine di chilometri di curve e asfalto dissestato. Il problema anche qui è il solito: la carenza di personale sommata alla mancata sostituzione dei pensionati e allo spostamento dei servizi principali a Nuoro e Cagliari. Il San Camillo è un presidio agonizzante, dove i reparti devono condividere i medici e dove è più facile assistere a un miracolo che effettuare una radiografia. L’ospedale che ad agosto 2015 è stato la barzelletta d’Italia, chiuso perché i pochi medici erano tutti in ferie, vive di nuovo una specie di terremoto: scosse leggere, che preannunciano il crollo totale. Imminente, forse.

Le corsie dello spreco

La prova dello smantellamento progettato ma che nessuno ha il coraggio di annunciare ufficialmente si può scovare subito, al primo stop dell’ascensore. «Provate ad aprire la porta che trovate a sinistra, quella bianca», suggerisce un’infermiera che non deve essere vista da nessuno: «Non c’è neanche un cartello, ma di sicuro non si aprirà. Tengono nascosta quella vergogna». Oltre il corridoio inaccessibile c’è il nuovo reparto di Medicina generale: lavori conclusi, pazienti mai entrati. «Non ci sono gli arredi – svela un medico – Manca anche l’autorizzazione per attivare l’impianto dell’ossigeno e ancora non c’è stato l’accreditamento». E in più c’è da trovare il personale. «Poter utilizzare quelle stanze sarebbe davvero molto utile, soprattutto per isolare i pazienti appena ricoverati – spiega il primario Manuel Tanda, sindacalista della Cisl, quasi arrivato al traguardo della pensione – Ogni persona che viene ricoverata, da quando è in corso la pandemia, dovrebbe stare lontana dagli altri pazienti per 5 giorni. Sfruttando la nuova ala sarebbe possibile avere spazi adeguati».

Niente interventi

All’altro angolo dello stesso piano c’è la nuova sala operatoria. Qui la porta è aperta, ma il cartello affisso al centro impone di suonare un campanello a cui nessuno risponde. All’interno di certo non c’è il rischio di incontrare un chirurgo o un paziente sotto i ferri. C’è un solo letto, ma questa non è certo la postazione adatta agli interventi. Nei corridoi ci si può spostare senza problemi, tra porte chiuse e stanze alla mercé di chiunque. Il fotografo ha il tempo di scattare con calma. Ecco le immagini: gli scaffali con medicinali di ogni tipo aperti, camici accatastati, sistemi di protezione. Sulle scrivanie ci sono faldoni con documenti e nelle stanzette più nascoste si trovano anche impianti rimasti a metà. Niente barelle, niente chirurghi, in un reparto nato morto. «Questo, comunque, non è l’unico spazio appena realizzato e inutilizzato – fa sapere Piero Efisio Demurtas, rappresentante locale del sindacato degli infermieri Nursind – L’altro è al piano terra, dove c’è il nuovo pronto soccorso».

Il sogno del pronto soccorso

In funzione per ora c’è solo il vecchio. Che poi è soltanto un punto di primo intervento, poco più di una guardia medica, perché qui i pazienti in codice rosso non possono essere curati. Nell’ala nuova, che si trova dalla parte opposta dell’edificio, ci lavora il team incaricato di fare i vaccini tra Mandrolisai e Barbagia. Ecco, un’eccellenza in questo ospedale c’è, si trova: è la squadra che combatte il virus a colpi di fiale AstraZeneca e Pfizer. Gli anziani li hanno raggiunti tutti e per primi e da giorni sarebbero pronti a passare ai cinquantenni. Ma l’Ats ha imposto un rallentamento. «Dobbiamo allinearci alle lentezze altrui – dice un infermiere – Sembra che non si riesca ad accettare che in periferia si possa svolgere un servizio più velocemente che altrove. Non possiamo toglierci di dosso l’etichetta di struttura inefficiente. Così sarà più facile chiudere tutto».

