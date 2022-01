Portavalori, stangata in Cassazione 

I giudici hanno chiuso la porta e buttato via la chiave. I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato, con qualche piccola eccezione, l'intero impianto accusatorio del processo alla banda dal dna ogliastrino specializzata in assalti ai portavalori. Giovanni Olianas, 56 anni, ex vicesindaco di Villagrande, sconterà 27 anni e sette mesi. Cinque mesi di sconto in forza dell’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente al reato di detenzione e porto d’armi, prescritto e alla tentata rapina sulla Ardara-Siligo, perché il fatto non sussiste. Assoluzione questa condivisa con tutti gli imputati. In virtù di questo Luca Arzu, 50 anni, di Talana, considerato il dominus della banda insieme a Olianas, dovrà scontare 29 anni e nove mesi. Un macigno.

Le accuse

Tutti gli imputati erano accusati dalla Direzione distrettuale antimafia di aver messo in piedi un’organizzazione specializzata in assalti ai furgoni blindati, ritenuta responsabile, di numerose rapine, alcune riuscite riuscite altre solo tentate compiute utilizzando armi da guerra. L’unico a uscire indenne dal campo minato del processo è Giovanni Salvatore Pirisi, di Sarule. La sentenza d’Appello che lo condannava a sette anni è stata annullata senza rinvio. Per saperne di più bisognerà attendere le motivazioni della sentenza.

Annullate con rinvio le condanne a sei anni per i fratelli Manuele e Matteo Soro di Genova. Avevano patteggiato in appello ma la Corte non ne aveva tenuto conto. Annullata con rinvio la sentenza di condanna a 13 anni per Pasquale Scanu di Bitti. Dovrà ripresentarsi in Corte d’Appello.

Gianluigi Olianas, uno dei fratelli del capobanda, è stato assolto dall'accusa di aver favorito la latitanza di Pasquale Scanu. La sua pena è stata riformulata in sei anni. Leggera riforma anche per la condanna di Fabrizio Manca, di Villanova Strisaili: 16 anni e sei mesi. Queste le uniche concessioni, se così si possono chiamare della Corte.