Portavalori, sei patteggiamenti 

A un passo dall’atto di conclusione delle indagini preliminari, sei delle tredici persone finite sotto accusa per aver fatto parte, secondo il pubblico ministero Danilo Tronci della Dda di Cagliari, di un gruppo criminale specializzato negli assalti armati ai furgoni portavalori, decidono di patteggiare e chiudere in anticipo il procedimento penale. Finale scritto ieri davanti alla giudice delle udienze preliminari Gabriella Muscas, che ha accolto le proposte presentate da sei imputati tramite i loro difensori. Così Pietro e Antonio Mereu di Mores, entrambi difesi dall’avvocata Beatrice Goddi, sconteranno rispettivamente 4 anni e 10 mesi e 3 anni e mezzo di reclusione; Graziano Carta di Siniscola, tutelato da Pasquale Ramazzotti, 4 anni e 4 mesi; Andrea Floris di Irgoli, assistito da Angelo Magliocchetti, 4 anni e 2 mesi; Graziano Demelas di Porto Torres 3 anni e 8 mesi; Graziano Cossu di Orgosolo, difeso da Rinaldo Lai, 3 anni e mezzo. La banda per gli inquirenti si sarebbe resa responsabile di una rapina alla Conad di Ittiri nel 2019 e di una tentata rapina ancora alla Mondialpol di Sassari nel 2020.

Gli altri indagati

Respinta la richiesta presentata da Carlo Menneas di Orgosolo: per lui, assistito dal legale Francesco Marongiu, la gup ha rimandato gli atti al pm ritenendo insufficienti i 4 anni e 2 mesi proposti da legale e Procura (deve rispondere anche di traffico di droga e lo scorso aprile era stato trovato in possesso di alcune banconote macchiate, come se un sistema anti rapina in dotazione ai furgoni portavalori le avesse sporcate di un colore tra il blu e il viola). Il magistrato inquirente ora deciderà cosa fare nei suoi confronti e anche riguardo gli altri quattro indagati: Giuseppe Chessa di Irgoli, ritenuto il riferimento del gruppo criminale (che avrebbe strette connessioni con l’associazione a delinquere guidata dall’ex vice sindaco di Villagrande Giovanni Olianas e dal talanese Luca Arzu, già condannati in Appello) e accusato del reato associativo e di aver partecipato ai colpi contro la Vigilpol del 2015 e la Mondialpol del 2016 andato a buon fine (11 milioni di euro di bottino); Renzo Cherchi di Irgoli, Gian Mario Fadda di Alghero, Giovanni Maria Demelas di Porto Torres, Antonio Serra di Silanus e Giovanni Antonio Taula di Sassari.

RIPRODUZIONE RISERVATA