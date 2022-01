Porta, la stagione cruciale  

«La possibilità di restare nella Delio Gallina c’era, però se vuoi passare professionista devi far bene alle corse degli Under 23. Solo così puoi fare il grande passo. Se non dimostri di raccogliere tra i giovani non ha senso passare tra i Pro».

Ora che Fabio Aru ha appeso la bici al chiodo, il “faro” del movimento ciclistico sardo è lui. Gabriele Porta, guspinese, 22 anni il prossimo 12 febbraio, con il Cavaliere dei 4 Mori condivide i natali (a San Gavino) e la passione per la salita. Sarà una responsabilità in più per il neo acquisto della Petroli Firenze-Hoppla-Don Camillo, ambizioso team toscano con il quale dovrà cercare il lasciapassare per il sogno del professionismo.

Perché ha cambiato squadra?

«È stata una mia scelta: dopo tre anni, anche se mi sono trovato benissimo con la Delio Gallina, volevo cambiare per trovare nuovi stimoli e conoscere altri modi di correre, di pensare. Mi hanno chiamato loro durante la scorsa stagione. Ci ho pensato, ho valutato se poteva essere interessante e ho deciso. La squadra è toscana, il direttore sportivo è Matteo Provini».

Però il suo vecchio team è diventato Continental e potrà fare anche corse professionistiche...

«La possibilità di restare nella Delio Gallina c’era, però se vuoi passare professionista devi far bene alle corse degli Under 23. Solo così puoi fare il grande passo. Se non dimostri di raccogliere tra i giovani non ha senso passare tra i Pro».

Dove cercherà di ottenere i risultati importanti?

«Vorrei concentrarmi sulle corse che potrebbero essere adatte a me per vedere cosa posso raccogliere in quelle. Il Giro d’Italia Under 23 è uno dei miei obiettivi, ma naturalmente non solo quello».

Quali altre corse?

«Mi piacerebbe, oltre al Giro, far meglio al Giro di Romagna (se si farà ), partecipare al Giro della Val d’Aosta, che non ho mai fatto e che vorrei tanto fare, cercare gloria al Gp Capodarco o al Trofeo Piva. Tutte corse impegnative, con salita . Credo che sia quello il terreno su cui dimostrare qualcosa, dato che non sono un passista così forte, né sono veloce».

Le pesa essere il corridore sardo di punta?

«Ci ho pensato, ma bisogna restare con i piedi per terra. Il ciclismo è una realtà molto difficile, basta che ti prenda il virus a metà stagione e rovini tutto. Se era difficile prima adesso lo è ancora di più».

Dove è la sua base?

«Adesso siamo a Sestri Levante ma io vivrò ad Alveno (Piacenza), dove ci sono anche altri compagni, anche se saremo spesso qui in Liguria».

Rimpianti per l’anno scorso? Poteva fare di più?

«Qualcosa di più si può sempre ottenere, ma penso di aver fatto quello che potevo. Mi auguro che qualcuno mi sappia guidare meglio e correggere gli sbagli che ho fatto».

Compie 22 anni: è l'ora, no?

«Credo che sia l’anno decisivo: o la va o la spacca».

