«Porta iella»: cinque sotto accusa 

Finire nel mirino delle male lingue è un attimo. Basta un particolare insignificante, una battuta su una caratteristica fisica o sul modo di camminare e parlare. In breve tempo la cattiveria si diffonde e travolge la vittima, indifesa davanti alla valanga. «Porta sfortuna»: come reagire davanti a una sciocchezza simile quando corre di bocca in bocca, originata da chissà chi e chissà per quale motivo? Una montagna da scalare. Poi capita che il destinatario delle dicerie, terrorizzato e stanco, chieda aiuto alla magistratura.

Vittima e imputati

È proprio quanto accaduto a Francesca Sias, una ragazza che oggi ha 21 anni e nel 2018 aveva raccontato il suo dramma all’Unione Sarda. Da quando ne aveva tredici e frequentava una scuola media era stata marchiata quale iettatrice. «Tra qualche giorno questo stupido scherzo finirà», aveva pensato all’inizio. Sbagliava. La maldicenza aveva preso piede, ampliata dai social, e la sua vita era stata stravolta. «Mi hanno scippato l’adolescenza, nessuno me la potrà restituire», aveva detto rivelando quel che le era accaduto, «chiedo solo di poter vivere un’esistenza normale. Non voglio continuare a scappare dagli altri». La decisione di denunciare anni di assurdi gesti scaramantici, battute, emarginazione, telefonate anonime, video e audio offensivi su Instagram, Facebook e WhatsApp ha portato gli investigatori a ricostruire la vicenda e a risalire a cinque coetanei di Sias tra le centinaia che si comportavano in quel modo, a volte senza neanche conoscere la vittima. Ora la pm Maria Virginia Boi ne ha chiesto il rinvio a giudizio: Eugenio Cadoni, Fabrizio Addis, Mauro Serra, Riccardo Baghino e Roberto Urgu, protagonisti di alcuni episodi all’interno delle migliaia segnalati da Sias, ieri sono finiti davanti al gup Giuseppe Pintori con l’accusa di stalking (tranne Baghino) e diffamazione per aver «schernito» la ragazza, utilizzato «gesti scaramantici» quando la vedevano, diffuso le dicerie sul suo conto «con vari mezzi» provocandole «un perdurante e grave stato d’ansia e paura». La studentessa non era più uscita da sola da casa, andava nei luoghi pubblici solo se accompagnata, evitava di socializzare per non essere presa di mira.

Le scuse e il dispiacere

Interrogati nei mesi scorsi, tutti i ragazzi hanno sostenuto di essere «dispiaciuti» per quanto accaduto, di aver capito l’errore e le «gravi conseguenze» del loro comportamento, di aver chiesto scusa alla ragazza (o di averci provato). Francesca Sias ha sostenuto però che «l’unico» ad aver «mostrato il suo dispiacere» e «ad ammettere le sue condotte affermando di aver seguito la massa come tanti», senza «aver mai avuto intenzione di farmi del male», era stato «Roberto Urgu». Che aveva «perdonato». Era stato «cordiale» anche Baghino. La paura tuttavia è che alcuni «abbiano iniziato a essere gentili solo per non avere conseguenze giudiziarie». Alla fine lei, la sorella e i genitori si sono costituiti parte civile con gli avvocati Giovanni Contu e Chiara Monni contro tutti tranne Urgu. L’udienza è stata rinviata al 17 dicembre: nel frattempo gli avvocati difensori Rita Sanna, Nicola Floris, Francesca Tribisonna, Fabio Ciulli, Roberto Nati e Davide Piasotti stanno cercando un accordo con la vittima per trovare una soluzione alla vicenda.