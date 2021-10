Porta i fiori al padre ma il loculo è vuoto ed è stato rivenduto 

Era il 1987 quando Francesco Serra morì in un incidente stradale nei pressi di Flumentepido: «Mia madre si occupò di tutte le pratiche – racconta Tore – e da allora mio padre riposava in un loculo nel cimitero di Medadeddu. La concessione all’epoca, veniva data per trent’anni durante i quali non è passata settimana in cui non siamo andati a salutare nostro padre portandogli dei fiori». Passati trent’anni (nel 2018), quando la concessione è scaduta, la vedova del signor Francesco ha immediatamente pagato il rinnovo con un versamento di 650 euro: «Negli anni successivi l'amministrazione comunale pentastellata ha modificato il regolamento – spiega Tore Serra – ora il prezzo del rinnovo è stato raddoppiato e la concessione è decennale. Tuttavia noi eravamo tranquilli perché la validità del nuovo regolamento non è retroattiva. Per noi la storia era chiusa».

Una vicenda sconcertante quella che da qualche giorno sta vivendo una famiglia di Carbonia dove una vedova novantenne e i suoi tre figli non riescono a darsi pace. La tomba è stata rimossa, la bara aperta, i resti del defunto messi in una scatola di cartone e interrati in un altro campo del cimitero senza che la famiglia venisse avvisata. E ora nel loculo c’è già un’altra salma. Una storia che, con ogni probabilità, rischia di finire in Tribunale: «Di sicuro è stato commesso un errore gravissimo in Comune – dice Tore Serra, figlio del defunto – ci siamo rivolti a un legale perché vogliamo essere tutelati nella maniera più assoluta. Lo dobbiamo a nostro padre, a noi stessi e a chiunque abbia mai vissuto o rischi di vivere lo stesso dramma».

Arriva in cimitero, come ogni settimana, per posare un mazzo di fiori freschi sulla tomba del padre morto 32 anni fa e scopre che il loculo è vuoto. La bara è sparita, non c’è traccia della lapide, nessun avviso: un incubo.

Lo sconcerto

Il dolore

L'avviso

Tuttavia, nell’agosto scorso, la famiglia Serra ha trovato un avviso incollato alla lapide in cui il Comune comunicava che la concessione era scaduta: «Ovviamente si trattava di un errore - continua Tore – ma certamente non abbiamo ignorato l’avviso: abbiamo immediatamente scritto due e-mail, una all’ufficio cimiteriale e l’altra al dirigente responsabile del servizio, informandoli che il rinnovo era stato regolarmente eseguito e abbiamo allegato la ricevuta del 2018». Tutto inutile: «Quando qualche giorno fa ho trovato il loculo vuoto mi sono precipitato in Comune e ho anche avvisato i carabinieri – racconta – per un assurdo errore, sul quale chiediamo che si vada a fondo, la bara di mio padre è stata rimossa, aperta senza che noi fossimo presenti. Qualcuno ha maneggiato i suoi resti, un medico? Pensiamo di no. E poiché evidentemente non erano pronti per l’ossario comune, dove sarebbero finiti a nostra insaputa, sono stati messi in una scatola di cartone e interrati. Davvero la legge consente questo? Non siamo nemmeno certi del punto preciso in cui si trovino: nel campo che ci è stato indicato non c’è un segno, una croce, un fiore». Al momento dagli uffici comunali interessati non stato possibile entrare nel dettaglio: «Siamo dispiaciuti per questa triste vicenda – questo il primo commento – stiamo svolgendo tutte le verifiche del caso».

Occupato

Ma c’è un altro problema: da qualche giorno il loculo è occupato da un’altra salma: «Ma noi abbiamo pagato, quindi è stato venduto due volte? – chiede Tore Serrra – Trovo che sia una vicenda surreale. Noi chiediamo che il corpo di mio padre venga recuperato subito in nostra presenza. Vogliamo un esame del Dna che provi che i resti che ci verranno consegnati siano davvero i suoi e pretendiamo che torni al suo posto con una lapide identica a quella che è stata rimossa e, forse, distrutta».

