Porta a porta, in strada i mastelli col chip  

Da ieri è entrata a pieno regime il nuovo sistema di raccolta porta a porta, dopo un periodo di assestamento cominciato il primo giugno, quando Gesenu ha preso il posto di Campidano Ambiente nella gestione dei rifiuti. E con un dato incoraggiante: quasi tutti gli utenti hanno i nuovi mastelli dotati di microchip.

La consegna dei mastelli

«Al 24 settembre abbiamo contrattualizzato più del 77% delle utenze e questa settimana abbiamo superato di certo l'80%». È il bilancio che la ditta perugina traccia e che fa ben sperare per il prossimo mese.

C’è però chi ancora non ha i mastelli, come Andreina Casu: «Avrei preferito fossero passati di sera, perché di mattina lavoro». Confessa di avere avuto «paura che non mi ritirassero più i rifiuti, avendo ancora i mastelli vecchi». Si è tranquillizzata non appena ha letto sull’Unione Sarda che Gesenu mostrerà tolleranza nei confronti dei ritardatari, che potranno continuare ad esporre i vecchi contenitori fino alla fine di ottobre.

La tolleranza

Dal primo novembre, infatti, gli operatori raccoglieranno solo i rifiuti nei mastelli nuovi, dotati di un codice “Tag Rfid”, che li associa all’utenza. «Ciò consentirà di scovare i furbetti della Tari e tra due anni si potrà avere la tariffazione puntuale: la quota variabile si pagherà in base all’effettivo rifiuto prodotto», ha detto qualche giorno fa l'assessora all’Ambiente Maristella Lecca. I mastelli sono stati adeguati alla legge europea (Uni En Waste Management) che ha definito i colori associati ad ogni tipologia.

I nuovi colori

Sono stati invertiti i colori della carta e della plastica: per quest’ultima ora è giallo, non più blu. Per quanto riguarda carta e cartone, invece, il colore è blu e non più giallo. Un’altra, importante novità è il numero dei giorni a settimana di esposizione del secco residuo: da ieri la frequenza è scesa a un ritiro a settimana. Lorenzo Podda, residente a Monserrato da aprile, quindi due mesi prima che Gesenu prendesse in mano il servizio di raccolta differenziata, spiega: «Finora non ho avuto particolari difficoltà a seguire le nuove regole, anche perché ho conosciuto il servizio di Campidano Ambiente per pochissimo tempo, quindi mi sono già abituato a quello di Gesenu».

I rifiuti elettronici

Problemi invece per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) tra i quali frigoriferi, congelatori, lavastoviglie, lavatrici, caldaie, condizionatori, elettrodomestici, televisori, cellulari, pc, stampanti. «Ho degli oggetti che ho tenuto in cantina per mesi non sapendo come fare per disfarmene», dice ancora Podda.

Una situazione, questa, che diversi cittadini hanno segnalato più e più volte. Dal 26 settembre, però, il servizio di raccolta dei Raee è ripreso. «L'utente può chiamarci ai numeri 800141791 (da rete fissa) o 0708550270 (da cellulare) e noi lo mettiamo in lista - dice il servizio clienti - Poi verrà contattato dagli operatori di Monserrato per l'appuntamento».

Le ecoisole

Ci sono poi le ecoisole informatizzate in via Cesare Cabras, via Capo Comino e via Nievo, che entreranno in funzione questa settimana. Sono dotate di sportelli per il conferimento di vetro e metalli, plastica, carta e cartone, organico e secco residuo. Possono essere usate solo tramite una tessera, che può essere richiesta andando all’ecosportello di via Giulio Cesare 161/A.

Per gli ingombranti (che vengono anche ritirati a domicilio), Gesenu consiglia di usare le due isole ecologiche. Le tipologie di rifiuto conferibili e le giornate di raccolta sono aggiornate e riportate settimanalmente sul sito www.gesenu.it/pagine/monserrato alla voce “Isola ecologica mobile”.

