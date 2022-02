Porcu, ostacoli alti 

Una prova determinata e convincente, da cui ripartire in vista dei prossimi appuntamenti di rilievo: Leonardo Porcu è sesto sui 60hs Under 23 ai Tricolori al coperto al Palaindoor di Ancona, ieri in occasione della giornata conclusiva. Ha realizzato il miglior risultato tecnico della spedizione sarda impegnata ai campionati italiani, in una gara dove il livello era elevato e in cui si è trovato a confrontarsi con avversari di due anni più grandi. L’alfiere della Atletica Oristano, allievo di Valentina Piras, ha siglato il suo personale in batteria con 8”27 per poi cogliere la sesta piazza in finale con 8”31, correndo in spinta, saltando bene gli ostacoli senza perdere l'efficienza dell'assetto di corsa.

Il settore salti

Ottimi segnali sono giunti anche dai salti, dove la pattuglia sarda ha colto tre top ten: nell’alto lo Junior Marco Casu (Atl. Carbonia) è sesto con 1,94, nel triplo tra le Promesse Angese Polini (Cus Cagliari) è settima con la misura di 12,31, sua nuova migliore prestazione personale e netto passo in avanti in una specialità in cui si cimenta da poco tempo, mentre Alessia Farci (Cagliari Atletica Leggera) è ottava con 12,26, sua seconda miglior misura di sempre. Nei 60hs, tra le Juniores, Silvia Aru (Cus Cagliari) è diciottesima con 9”40 mentre Federica Loi (Cagliari Atletica Leggera) ha colto tra le Promesse una egregia quattordicesima posizione con il crono di 9”00.

