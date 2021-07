Porceddu solo (anche) da morto 

L’anziano trovato morto in casa sarà sepolto con un cosiddetto funerale sociale, a spese del Comune di Serramanna. Leonardo Porceddu, il pensionato 80 enne rinvenuto cadavere l’altro ieri nella sua abitazione, è deceduto per cause naturali 15 giorni fa. Non trova pace nemmeno da morto. I familiari avrebbero rifiutato la salma, e per questo sarà il Comune di Serramanna ad occuparsi delle esequie. A pesare, anche nella triste circostanza della morte, è stato evidentemente il passato dell’uomo: responsabile di un omicidio compiuto a Capoterra il 17 ottobre del 1980. Porceddu, allora 40 enne, aveva ucciso con quattro colpi di fucile il presunto amante della moglie. Fermato dopo tre giorni l’uomo aveva confessato il delitto. Leonardo Porceddu aveva pagato il conto con la giustizia, trascorrendo 20 anni nell’ospedale giudiziario di Montelupo Fiorentino. Poi il ritorno a Serramanna, dove aveva provato a rifarsi una vita, fino al dramma della solitudine che due settimane fa ha posto fine alla sua esistenza.

Il Comune

«Se sarà necessario ci occuperemo del funerale, ci mancherebbe altro», commentava ieri mattina il commissario straordinario del Comune Antonello Ghiani. Il magistrato di turno che si è occupato del caso, esclusa ogni ipotesi di morte al di fuori di quella per cause naturali, ha disposto la restituzione della salma ai familiari per la celebrazione dei funerali che, però, hanno rifiutato. Nella sala mortuaria del cimitero di Serramanna, dove è stata trasportato il corpo di Leonardo Porceddu, nessuno si è presentato.

La solitudine

L’uomo - forse per il passato che Serramanna non gli aveva perdonato - è rimasto solo, così come aveva vissuto gli ultimi anni. E solo è morto, probabilmente per un infarto, con l’unica compagnia del suo cagnolino. L’animale è stato l’unico testimone del dramma. Il piccolo meticcio è rimasto accanto al padrone ormai senza vita per 15 giorni, senza cibo e senz’acqua. Un particolare che riverbera altra compassione sul dramma della morte del trattorista diventato assassino per gelosia. Ieri il povero animale è stato preso in consegna dalla polizia locale. Sarà affidato ad un’associazione di protezione di animali.

