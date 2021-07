Pontile a Mariolu: semaforo verde 

Dopo l’autorizzazione a proseguire i lavori nel pontile metallico di Cala Mariolu – Ispuligidenie arrivata dagli uffici del Demanio, nei giorni scorsi è arrivata in municipio a Baunei anche quella rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Olbia.

E così, dopo una temporanea sospensione decisa dalla stessa Capitaneria e dalla Forestale, che avevano rilevato inadempienze di tipo burocratico nell’iter autorizzativo da seguire in simili situazioni, i lavori di sistemazione della struttura metallica potranno riprendere regolarmente. «Si autorizza le società ad accedere al pontile ubicato in Cala Mariolu; la presente autorizzazione è valida solo ed esclusivamente per i dipendenti delle ditte citate, al fine di svolgere i lavori di manutenzione delle strutture indicati nello specifico capitolato dal Comune di Baunei».

Allarme

Foto e video degli operai impegnati nella sistemazione del pontile, realizzati due settimane fa da tanti turisti presenti in spiaggia, erano subito diventati virali e gli enti competenti chiamati in causa avevano deciso di bloccare i lavori in via cautelativa per verificare la correttezza delle autorizzazioni necessarie. Ora i passaggi burocratici mancanti risultano correttamente effettuati. «A Cala Mariolu, essendoci pervenuta, dopo quella del Demanio, l’autorizzazione della Capitaneria di Olbia competente territorialmente, stiamo riprendendo i lavori – spiega il sindaco di Baunei Salvatore Corrias - e contiamo di chiudere gli interventi in tempi rapidissimi, in modo tale da ripristinare una struttura senza la quale sarebbe impossibile garantire il servizio».

Nodo Cala Luna

E se la riapertura del pontile a Cala Mariolu sembra a questo punto sempre più vicina, lo stesso non si può certo dire per il pontile di Cala Luna, interdetto alla navigazione perché pericolante da due stagioni e tuttora inutilizzabile.

La decisione del Demanio di negare l’anticipata occupazione del pontile richiesta dal comune di Dorgali, ufficializzata nei giorni scorsi, è stata accolta con soddisfazione dal comune di Baunei che a sua volta, tramite gli uffici competenti, ha richiesto attivazione di un altro corridoio di lancio, oltre a quello già esistente. «Bene ha fatto il Servizio del Demanio a negare al comune di Dorgali la richiesta di anticipata occupazione del pontile di Cala Luna – rimarca il sindaco Corrias - richiesta priva di qualsiasi legittimazione, stante il fatto che quella struttura insiste su giurisdizione del comune di Baunei».

