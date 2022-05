Ponti Nou, un mercato oltre il blocco 

Da centoventi giorni sono orfani del Ponti Nou, isolati nell’agro a ovest di Serramanna in cui risiedono e con la difficoltà, tra l’altro, di vendere i propri prodotti agricoli nel paese che – con il viadotto sul Flumini Mannu chiuso – si è allontanato di quasi 15 chilometri. Con questi presupposti nasce il “Mercato del villaggio”, minuscolo esempio di economia circolare che si sviluppa sulle difficoltà sorte con la chiusura, il 27 gennaio scorso, del Ponti Nou: unica strada di collegamento con l’abitato di Serramanna.

L’iniziativa

Nata dall’idea di una residente nell’agro che non ha nulla da vendere, ma ha da comprare, rilanciata sulla chat dove si condividono ansie e problemi quotidiani del rione. «Perché non fare un mercatino dove chi coltiva la terra può vendere i prodotti e chi vuole acquistare, per esempio, verdura e frutta, può farlo senza spendere tempo per recarsi a Serramanna, difficile oramai da raggiungere?», è stata la domanda di Simona Tuveri, 50 anni e un lavoro a Cagliari, che da quando ha chiuso il Ponti Nou non ha potuto, e voluto, mettere più piede a Serramanna. «Dal 25 gennaio non ci vado: faccio compere di passaggio a Villasor nei miei spostamenti giornalieri verso Cagliari», spiega Tuveri, che si sofferma sugli abitanti oltre il Ponti Nou. «Sono tutti agricoltori o allevatori, vendere i loro prodotti, non solo frutta e verdura ma anche formaggi o ricotte, in questo mercatino può essere una soluzione per noi residenti nell’agro: a loro produttori, e a noi consumatori, conviene».

La piattaforma

Tamara Trudu, giovane originaria di Samassi, in questi primi giorni di rodaggio del Mercato del villaggio, ha posto in vendita le sue favette fresche. Tamara e il marito Pablo Meloni conducono un’azienda (la Meloni’s Farm) che promette di portare presto altri prodotti sulla mini piattaforma commerciale ricavata sotto la stazione di sollevamento dell’acqua di Funta Pubblica (sito noto da sempre per l’esistenza di rubinetti che dispensano acqua di ottima qualità e gratuita). «Per ora la produzione e la vendita sono limitate, ma presto nel nostro piccolo mercato porteremo anche altri prodotti», continua Tamara Trudu, habitué della vendita diretta che unisce l’offerta e la domanda dei residenti al di là di Ponti Nou. «Da 120 giorni siamo senza ponte, io raggiungo il paese giornalmente per accompagnare mia figlia a scuola, ma molti hanno difficoltà a raggiungere Serramanna per gli acquisti alimentari», continua Trudu. Così è scattata l’iniziativa di Simona Tuveri che sul gruppo whatsapp dei confinati (per ora) aldilà di Ponti Nou ha lanciato la proposta: «Perché non dedicare un giorno alla settimana alla vendita di prodotti agricoli, frutta e verdura a chilometro zero?».