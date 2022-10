Ponti Nou, riapertura in vista 

Manca poco alla riapertura del Ponti Nou, chiuso da gennaio scorso perché pericolante. Un mese, o poco di più, a sentire le ipotesi del sindaco di Serramanna Gabriele Littera. Il primo cittadino non si avventura in una data precisa ma pensa al mese di novembre come la data della riapertura del viadotto sul Flumini Mannu: «La data della riapertura – ricorda – era prevista per il 20 ottobre; non sarà rispettata ma per rivedere il traffico riaperto sul Ponti Nou manca poco». Entro l’anno è una previsione larga? «Larghissima», risponde Littera che la settimana prossima guiderà un sopralluogo sul cantiere dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza del viadotto chiuso dal 27 gennaio scorso.

«I lavori – prosegue il sindaco – sono in via di conclusione. La settimana prossima faremo il punto della situazione con il direttore dei lavori, ingegnere Antonio Vincis, l’impresa e l’ufficio Tecnico comunale: solo allora si potrà essere più precisi sulla data della riapertura».

Le previsioni

La chiusura al traffico del ponte ha comportato un grave carico di disagi per i residenti al di là del Flumini Mannu e per gli agricoltori, impossibilitati a raggiungere i loro campi nell’agro a ovest del territorio. Sulla vicenda, il sindaco ha investito una buona parte della propria credibilità. Lo scorso maggio, all’indomani dell’approvazione del progetto di messa in sicurezza del Ponti Nou, il sindaco dettagliò tempi e costi dell’intervento: «Si stima – disse – una durata totale dei lavori in 114 giorni naturali e consecutivi di cui 77 con chiusura al traffico e 37 con riapertura al traffico. Il costo degli interventi è stimato in circa 220mila euro: tutti fondi del bilancio comunali che saranno disponibili non appena approveremo il bilancio consuntivo 2021».

Le previsioni, a vedere lo stato attuale dei lavori, dovrebbero essere rispettate e la fine dell’isolamento per i residenti nell’agro (per loro percorsi alternativi di decine di chilometri in più per raggiungere l’abitato di Serramanna per le normali attività quotidiane: portare i figli a scuola, raggiungere ambulatori medici e farmacie, fare compere) potrebbe essere per il mese di novembre. Sarà, in ogni caso, una riapertura con limitazioni.