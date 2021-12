Ponti, la Regione non ha vigilato? 

Il ruolo della Regione nella presunta mancata messa in sicurezza del le opere “incongrue e improprie” del reticolo idraulico di Olbia, le opere pericolose indicate dal Noe di Sassari alla Procura della Repubblica. Il capo dei pm di Tempio, Gregorio Capasso, lavora su un nuovo rilevante filone investigativo, aperto sulla base delle informative dei Carabinieri. L’indagine è quella che ha portato all’ordinanza di sequestro (ancora in corso di esecuzione) di 18 ponti. Ma ora arriva una importante conferma su un tema che emerge chiaramente dall’ordinanza del gip di Tempio, Claudio Cozzella. I soggetti coinvolti nell’inchiesta non sono soltanto il Comune di Olbia (in qualità di ente) e il dirigente dell’Area Tecnica, Antonello Zanda, al quale viene contestato il reato di disastro colposo. Anche la Regione è sotto stretta osservazione, in qualità di Commissario del governo per il dissesto idrogeologico. Le tematiche sul tavolo sono due, stando a indiscrezioni i Carabinieri avrebbero anche acquisito nuova documentazione in Comune, a Olbia, per ricostruire i rapporti tra amministrazione locale e uffici regionali.

I ponti da demolire

La prima questione è abbastanza semplice e riguarda, nello specifico, il pacchetto delle opere incongrue. La tesi della Procura di Tempio è che, sulla base di tutti gli atti acquisiti, emergerebbe la responsabilità del Comune di Olbia nei presunti mancati demolizioni e rifacimenti dei 18 ponti nel canali cittadini. Perché gli interventi avevano “priorità assoluta anche in deroga” e sono stati effettuati solo in minima parte. Il tema è già emerso da tempo. Ma a fronte di questa presunta inerzia dell’ente locale, la Regione avrebbe dovuto e potuto intervenire? Tecnicamente si parla di culpa in vigilando e l’amministrazione regionale è sottoposta a verifiche in qualità, appunto, di Commissario di governo. La Procura sta accertando se dopo una prima risoluzione (2016) delle convezioni e il subentro in toto dell’Ufficio commissariale della Regione in tutte le attività del Comune di Olbia, si siano presentate le condizioni (inerzie e ritardi) per un secondo intervento dello stesso tipo. In altre parole, la Regione avrebbe dovuto intervenire e non lo ha fatto. Ovviamente si tratta di un’ipotesi al vaglio della magistratura.

La nota al presidente

L’altra questione riguarda il Piano Mancini nella parte (la più importante) sottoposta alla Valutazione di Impatto ambientale e bocciata definitivamente con una delibera della Giunta regionale, il 31 dicembre del 2020. I Carabinieri del Noe di Sassari hanno acquisito un atto (il documento è all’esame del capo dei pm, Gregorio Capasso) dell’Ufficio commissariale (l’assessorato regionale ai Lavori Pubblici) indirizzato alla Giunta regionale, con il quale vengono espresse valutazioni negative (in modo formale e argomentato) sulla bocciatura del Piano Mancini. L’atto risale all’inizio del 2021 e pone una serie di delicate questioni al presidente della Regione. Anche su questo documento si stanno concentrando le attenzioni dei pm.