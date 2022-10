Ponti in città, sì alla demolizione 

In realtà, le opere incongrue e pericolose di proprietà diretta del Comune sono state quasi tutte demolite, i ponti del Rio Gadduresu (via Stromboli, prolungamento via Tienanmen) e Rio Ua Niedda sono le ultime rimaste. Altri ponti ancora in piedi sono di Rete Ferroviaria Italiana o dell’Anas. In ogni caso colpiscono le motivazioni dell’ordinanza di ieri. In sostanza, viene segnalata la necessità di intervenire perché si avvicina la stagione più pericolosa per le alluvioni e Nizzi agisce per «prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana». Le demolizioni sono state comunicate preventivamente alla Procura e ai Carabinieri e anche il provvedimento di ieri sera è stato trasmesso a pm, Arma e Prefettura. L’atto è contingibile e urgente, quindi la procedura salterà tutti i passaggi burocratici degli appalti. È evidente che Nizzi ha impresso una forte accelerazione alle demolizioni, forse anche su input della struttura comunale.

Subito la demolizione dei ponti killer sui canali Gaddhuresu e Ua Niedda, l’ordine è del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, che ha firmato un provvedimento con le forme dell’atto urgente. Una decisione lampo arrivata ieri pomeriggio: il primo cittadino ha dato disposizioni tassative per procedere alla eliminazione di due dei ponti che ostacolarono il deflusso dell’acqua il 18 novembre del 2013, determinando le condizioni per la morte di sei perone nel territorio di Olbia. I due ponti sono tragicamente legati alla devastazione causata dal passaggio del ciclone Cleopatra, in particolare il ponte del Rio Ua Niedda è quello vicino alla località di Raica, dove persero la vita Francesco Mazzoccu e il figlioletto Enrico.

Demolizioni e inchieste

Gli stessi ponti per i quali è stata disposta la demolizione fanno parte dell’elenco delle opere (18 in tutto) poste sotto sequestro dal gip del Tribunale di Tempio Claudio Cozzella, proprio per la loro mancata demolizione. E Settimo Nizzi, insieme all’ex dirigente dell’Ufficio tecnico comunale di Olbia, Antonello Zanda, è indagato per avere, secondo il procuratore Gregorio Capasso, demolito solo parzialmente i 18 ponti killer (opere incongrue del lotto 0 dell’ormai cassato Piano Mancini). Una tesi sempre respinta dal primo cittadino di Olbia.

Accendete le ruspe

In realtà, le opere incongrue e pericolose di proprietà diretta del Comune sono state quasi tutte demolite, i ponti del Rio Gadduresu (via Stromboli, prolungamento via Tienanmen) e Rio Ua Niedda sono le ultime rimaste. Altri ponti ancora in piedi sono di Rete Ferroviaria Italiana o dell’Anas. In ogni caso colpiscono le motivazioni dell’ordinanza di ieri. In sostanza, viene segnalata la necessità di intervenire perché si avvicina la stagione più pericolosa per le alluvioni e Nizzi agisce per «prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana». Le demolizioni sono state comunicate preventivamente alla Procura e ai Carabinieri e anche il provvedimento di ieri sera è stato trasmesso a pm, Arma e Prefettura. L’atto è contingibile e urgente, quindi la procedura salterà tutti i passaggi burocratici degli appalti. È evidente che Nizzi ha impresso una forte accelerazione alle demolizioni, forse anche su input della struttura comunale.

La nota del dirigente

Nell’ordinanza viene richiamata anche una nota del nuovo dirigente dell’Area tecnica comunale, Diego Ciceri. L’ingegnere scrive che «la sussistenza dei suddetti manufatti costituisce un potenziale pericolo in caso di piena dei corsi d’acqua interessati» e segnala la necessità di procedere alla demolizione «stante l’imminenza della stagione autunno-invernale». Non è escluso che le recentissime notizie di alluvioni ed eventi meteorologici estremi abbiano contribuito a una decisa accelerazione delle demolizioni. Ma è anche probabile che il Comune di Olbia ora sia nelle condizioni di ricostruire in tempi ragionevoli i ponti abbattuti a colpi di benna.

