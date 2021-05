Ponteggi gratuiti per i cantieri 

37

presentate nel 2021 per riqualificare le facciate o per sfruttare il superbonus sull’efficientamento energetico

Il piano per la ripartenza delle attività produttive in città si allarga anche al settore dell’edilizia: non solo spazi all’aperto gratuiti per sedie e tavolini di bar, locali e ristoranti, il suolo pubblico sarà a costo zero - per i primi trenta giorni di cantiere - anche per chi punta su ristrutturazioni, efficientamento energetico e rifacimento di facciate. La novità è contenuta nel piano studiato dalla Giunta comunale alcuni giorni fa e pronto a decollare in Consiglio per il sì definitivo. «Un’iniziativa che ci consente di tendere la mano anche al settore dell’edilizia, oltre che ai quartesi», commenta l’assessora alle Attività produttive Rossana Perra, «e di investire sul decoro urbano della città».

La durata

L’agevolazione è prevista sino alla fine dell’anno. «Ovviamente ciascun cittadino potrà usufruirne solo una volta, quindi terminati i trenta giorni non sarà possibile presentare di nuovo domanda in Comune», precisa l’assessora Perra, «ma sono certa che già questo sostegno possa essere di aiuto in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo. L’auspicio», aggiunge l’esponente della Giunta Milia, «è che l’iniziativa incentivi tanti quartesi a rifare le facciate delle proprie abitazioni, e che la stessa città possa migliorare e guadagnarci in termini di decoro urbano».Intanto crescono le richieste di bonus facciate e superbonus: lo scorso anno i quartesi che hanno richiesto l’incentivo statale sono stati appena 21, nei primi mesi del 2021 invece si registrano già 37 istanze. Richieste in aumento che fanno ben sperare, ma che di fatto sovraccaricano ulteriormente gli uffici dell’Edilizia privata. «Stiamo cercando di potenziare gli uffici in modo tale da sveltire il rilascio dei documenti necessari affinché i cittadini possano accedere all’incentivo nei tempi», dice l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini.

Il dibattito

Oggi la proposta della Giunta approderà in Consiglio per il via libera definitivo. «Un’iniziativa interessante, ma è necessario mettere in piedi qualcosa di più incisivo e strutturato», commenta il leader del centrodestra Christian Stevelli, che proprio sul bonus facciate ha presentato di recente una mozione affinché l’amministrazione puntasse sull’agevolazione statale «come strumento di sconto fiscale per abbellire gli edifici della nostra città». Argomento che compare anche fra le proposte avanzate dal centrodestra sull’utilizzo dell’avanzo di bilancio, con l’istituzione di uno sportello comunale a supporto dei cittadini.

Al vaglio del parlamentino di via Eligio Porcu ci saranno anche le altre iniziative proposte dall’esecutivo comunale nel piano di ripresa studiato per il settore produttivo quartese: una serie di deroghe temporanee ai regolamenti comunali per consentire alle attività economiche e sociali - compromesse dalle restrizioni legate al Covid - di ripartire dopo mesi di agonia. In primis il suolo pubblico - marciapiedi, parcheggi e piazze, ma anche i parchi comunali - che in questo caso sarà concesso gratuitamente sino al 30 giugno.