Ponte Tirso, ingorghi e code 

Il vecchio ponte sul Tirso aperto nel 1937 dopo alcuni interventi di ordinaria manutenzione tiene bene, quello tirato su negli anni ’80 dalla Provincia, presidente dell’amministrazione di allora Cenzo Loy, un po’ meno.

Cedimento

L’ultima grana due giorni fa a causa di un giunto di dilatazione danneggiato che ha costretto l’Amministrazione provinciale a chiudere una corsia di marcia in quanto «il cedimento della struttura è ritenuta preoccupante dal personale tecnico dell’Ente che, a seguito della segnalazione da parte degli addetti alla vigilanza sulle strade provinciali, ha immediatamente effettuato un sopralluogo accertando l’effettiva pericolosità della situazione». La nota stampa della Provincia non lascia spazi alla libera interpretazione: situazione preoccupante, a forte rischio. Meglio non metterci piedi, in sintesi. I tecnici della Provincia hanno immediatamente contattato una ditta specializzata nel settore che ha stimato in circa 20-30 giorni il tempo necessario per ricostruire il giunto danneggiato. Stando così le cose per un mese nel ponte sul Tirso direzione Oristano-Sassari si viaggerà su una sola corsia di marcia. «Provvisoriamente –continua la nota della Provincia- al fine di garantire almeno la transitabilità del tratto stradale sulla corsia destra è stata installata una piastra in acciaio che scavalca il giunto danneggiato».

Traffico

Si viaggia in sicurezza, quindi, ma su una sola corsia il che potrebbe creare problemi nelle ore di punta. «Nel caso in cui, durante l’esecuzione dei lavori si rendessero necessarie ulteriori limitazioni nel tratto stradale interessato, le stesse verranno comunicate con l’emissione di nuove ordinanze». Per una trentina di giorni le auto certamente procederanno su un’unica corsia, dopo altri sopralluoghi si vedrà se andare avanti su una o ripristinare la circolazione nei due sensi di marcia. Intanto il ponte in tutta la sua lunghezza resta sorvegliata al massimo. «È stata installata – fanno sapere dalla Provincia - tutta la segnaletica di cantiere finalizzata a informare gli utenti della situazione di pericolo».