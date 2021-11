Ponte Tirso da bollino rosso 

Si annunciano due giorni di passione e di immaginabile straordinaria confusione per gli automobilisti in uscita dalla città direzione nord. Oggi e domani il vecchio ponte sul Tirso resterà chiuso e Provincia e Comune raccomandano prudenza e pazienza, meglio imboccare altre strade oppure servirsi di mezzi pubblici.

Il problema

La Provincia ha disposto la chiusura del traffico a qualsiasi veicolo sulla Provinciale 54, da tutti conosciuta come il Ponte sul Tirso per consentire lavori della massima urgenza: c’è da risolvere una situazione sul ponte ritenuta pericolosa dai tecnici pericolosa. La chiusura si è resa necessaria per poter effettuare i lavori di sostituzione di un giunto di dilatazione. Il problema era emerso dopo una precisa segnalazione da parte degli addetti alla vigilanza delle strade provinciali che avevano notato qualcosa di anomalo nel ponte bis realizzato dalla Provincia negli anni Ottanta dall’amministrazione guidata da Cenzo Loy. Il settore Viabilità di via Mattei, ricevuta la segnalazione, a metà ottobre aveva immediatamente disposto la chiusura della corsia sinistra del ponte sul Tirso in uscita dalla città per le verifiche necessarie. Dagli accertamenti lo stato del giunto incriminato veniva definito “preoccupante” e la situazione pericolosa tanto da disporre la chiusura di una corsia della strada provinciale il tempo necessario per piazzare una piastra acciaia a scavalcare il giunto danneggiato. Un intervento tampone in attesa della sua sostituzione da parte di una società specializzata della penisola che la Provincia aveva immediatamente contattato.

I lavori

Tra oggi e domani la ditta (tempo permettendo) dovrebbe sostituire il pezzo difettoso per consentire il ritorno alla normale circolazione fin da sabato mattina. In attesa in questi due giorni gli automobilisti che lasciano la città dovranno armarsi di una buona dose di pazienza. I problemi non mancheranno di certo nonostante il piano “B” predisposto dai tecnici della Provincia che indirizza il traffico sulla strada provinciale 93, la Oristano- Silì, l’unica in realtà possibile per chi non opta per altre direttrici. Il traffico in uscita sarà consentito a tutte le categorie dei veicoli, nessuno escluso, mentre l’ingresso direzione Silì-Oristano solo ai i soli mezzi con massa complessiva non superiore a 35 quintali diretti esclusivamente al centro commerciale Porta nuova. Cioè, in uscita si va verso Silì, in entrata per Silì solo mezzi pesanti diretti al centro commerciale. In ogni caso fanno sapere dalla Provincia «il traffico sarà deviato in altra viabilità con segnalazione. La normale circolazione sarà ripristinata alla conclusione dei lavori».