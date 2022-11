Ponte sul Temo e strada per Turas 

Dal nuovo ponte alla strada per Turas: la Provincia di Oristano interviene, finalmente, su strutture fondamentali per i collegamenti e il turismo. Il responsabile del Settore provinciale Viabilità, prendendo atto dell'esito positivo della Conferenza dei servizi, ha approvato il progetto definitivo per gli interventi sul ponte Nuovo, strada provinciale 49 e sulla strada Planargia 3, da Bosa Marina a Turas.

I lavori

La Provincia ha destinato per l'esecuzione delle opere un finanziamento complessivo di poco più di ottocento dieci mila euro, di cui trecento dieci mila sull'annualità 2020 e cinquecento mila su quella 2021. Sul ponte saranno sostituite tutte le barriere laterali, oggi piene di ruggine e decadenti. Verranno inoltre realizzate ulteriori protezioni dal lato a mare, rifatta la pavimentazione dei marciapiede e del manto stradale. Saranno ripristinati i calcestruzzi consumati e danneggiati ed inseriti giunti nei marciapiedi, oltre alla pulizia delle caditoie. Sulla strada da Bosa Marina a Turas cambieranno le protezioni a mare: saranno eliminate le attuali ringhiere e muretti laterali, sostituiti dagli elementi simili a quelli che saranno realizzati sul ponte nuovo. Insomma, cesserà finalmente quel degrado intollerabile per una città turistica, evidente oggi nell'attuale stato di queste strutture. Sul ponte le protezioni laterali sono corrose dalla ruggine ed in diverse parti mancanti. I marciapiede sono impercorribili, tanto che da un lato esiste ancora il divieto di transito pedonale.Ora si dovrà attendere l'appalto e l'avvio dei lavori, previsto per la primavera del prossimo anno.

Il Comune

Legittima la soddisfazione del sindaco Piero Casula: «È un risultato atteso da tempo - dichiara – Questi interventi consentiranno la riqualificazione di due infrastrutture importantissime per la Città di Bosa. Occorre sottolineare che questo risultato è stato reso possibile dalla stretta collaborazione fra Enti ed amministrazioni e dall'impegno della Provincia, con i tecnici del suo settore Viabilità, che hanno operato a seguito delle più volte segnalate necessità impellenti per Bosa, rappresentate dal nostro Comune».