Ponte sotto sequestro, sigilli violati 

Sottopasso (sequestrato e chiuso su ordine del Tribunale) con transenna girevole e a scomparsa. Via Amba Alagi, a Olbia, dopo l’operazione dei Carabinieri del Noe (20 novembre) è stato chiuso con transenne e i “sigilli” del gip, ma qualcuno lo ha riaperto (abusivamente) almeno tre volte. Di giorno vengono risistemate transenne e nastro segnaletico, con il buio sparisce tutto. Le auto sino a ieri passavano in via Amba Alagi senza problemi. Le segnalazioni al custode nominato dal gip (il dirigente del Comune, Antonello Zanda) e alla Procura sono poco più che una formalità. La denuncia per violazione dei sigilli a carico di ignoti non ha avuto alcun effetto. I Carabinieri del Noe, dopo avere eseguito il provvedimento, non possono certo sorvegliare 24 ore su 24 l’area, tanto meno la Polizia locale di Olbia.

L’inchiesta

Il sottopasso di via Amba Alagi è stato posto sotto sequestro dal gip Claudio Cozzella su richiesta del procuratore Gregorio Capasso. Il capo dei pm di Tempio indaga (l’ipotesi è disastro colposo) sulle mancate demolizioni di 18 ponti, considerati opere pericolose sotto il profilo del rischio idraulico. Il problema è che alcuni ponti si trovano su vie e strade tra le più trafficate di Olbia. Una di queste è sicuramente via Amba Alagi, snodo importante della viabilità interna della città, perché collega il resto del centro abitato con aree dove sono presenti diversi istituti di scuola superiore. In effetti, il traffico ha risentito della chiusura del sottopasso, sul punto non ci sono dubbi. Ma il provvedimento del Tribunale è tassativo, anche questo dato è fuori discussione. «Abbiamo fatto le segnalazioni - dice il comandante della Polizia locale di Olbia, Giovanni Mannoni -. Ora cercheremo di individuare chi ha rimosso le transenne».

Il Noe e la Procura

Dei 18 ponti indicati nell’ordinanza del gip sono stati posti sotto sequestro una decina. Ne restano almeno otto, tra i quali quello sulla statale 127, all’ingresso della città per chi arriva da Tempio. Il Noe avrebbe predisposto una nuova informativa per il pm Gregorio Capasso. A quanto pare, i sequestri ancora in esecuzione saranno effettuati, ma senza chiudere le strade.