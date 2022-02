Ponte ricostruito: due indagati 

Il ponte di via Vittorio Veneto (Isticadeddu) avrebbe dovuto essere demolito con massima urgenza dopo l’alluvione del 2013 e ricostruito con una ampiezza adeguata rispetto “ai prevedibili eventi meteorologici”. Invece, secondo la Procura, nonostante la richiesta della Protezione civile nazionale, il ponte venne ripristinato con le stesse caratteristiche (inadeguate) ben note e denunciate in tutte le sedi competenti. Sempre secondo la pm Maria Beatrice Zanotti, la mancata ricostruzione a norma, causò l’esondazione del Seligheddu il 2 ottobre 2015. A distanza di sette anni, la Procura gallurese contesta il reato di inondazione a chi non avrebbe demolito il ponte sulla base di un progetto finanziato con un milione e mezzo di euro.

Gli indagati

Gli indagati sono Giorgio Cicalò, 50 anni, in qualità di direttore generale della Protezione civile della Regione, nominato commissario delegato per il Comune di Olbia e Gabriella Palermo, dirigente dell’Area tecnica del Comune di Olbia e responsabile unico del procedimento. Secondo il pm, Cicalò e Palermo, ognuno per le sue competenze, invece di procedere alla ricostruzione del ponte con una ampiezza adeguata (progetto approvato nel giugno 2015 e finanziato con un milione e mezzo di euro) si limitarono ad un semplice intervento di ripristino “del collegamento viario per un costo di 120mila euro, lasciando immutato il manufatto”. Sempre nell’ambito della stessa inchiesta, è stato indagato l’impresario di Pattada, Giovanni Antonio Putzu, accusato di non avere ottemperato, alla fine del settembre 2015, ad una intimazione di immediata pulizia del canale Seligheddu da tronchi e altro materiale. Putzu, secondo il pm, era titolare dell’impresa incaricata della pulizia del Seligheddu. Il ponte troppo piccolo e il canale sporco, secondo il pm, causarono l’alluvione che provocò ingenti danni nelle case del quartiere Pasana. Il ponte, nel 2015, fu al centro di una durissima polemica. L’allora sindaco, Gianni Giovannelli, che ne ordinò la demolizione durante la seconda alluvione, denunciò pubblicamente di avere chiesto dopo il 2013, senza ottenere alcun riscontro, che l’opera venisse ricostruita con una ampiezza adeguata.

Le difese

Le persone sotto indagine (assistite dagli avvocati Jacopo Merlini, Lorenzo Soro, Mauro Muzzu, Pietro Maria Sini) respingono le accuse. Nel caso di Cicalò e Palermo, ci sono già diversi pronunciamenti del Tribunale di Tempio che attestano la correttezza del loro operato.