Ponte provvisorio, tempi lunghi 

La discriminante, per un intervento di estrema urgenza, è l’emergenza. «Anche se per noi si tratta di questo, non c’è uno stato di emergenza ufficiale vero e proprio, di quelle che si dichiarano per esempio in caso di calamità, e questo allunga i tempi di realizzazione», continua il sindaco. Prossimo step del programma per la costruzione del ponte militare sul rio Leni, che accorcerebbe di molto i percorsi attuali (anche 15 chilometri per raggiungere l’abitato di Serramanna per i residenti e i campi per i coltivatori) la scrittura «della relazione del Genio militare che», dice Littera, «sarà predisposta in una settimana e inviata allo Stato maggiore della Difesa”. Insomma: l’incognita, allo stato attuale, sono i tempi e i costi per la realizzazione del ponte provvisorio. Ancora. Chi dovrà pagare i costi? «Intanto attendiamo di capire di quanto si tratta, poi valuteremo se utilizzare nostre risorse, magari con la compartecipazione di altri enti», frena Littera.

A passi forzati verso il ponte di tipo militare sul rio Leni e, più a lunga scadenza, verso la riapertura («Con limitazioni sulla portata dei mezzi e a senso unico alternato», prevede il sindaco Gabriele Littera) del Ponti Nou, chiuso da due mesi a causa del pericolo incombente di crollo. Dopo il Consiglio comunale aperto sul caso del viadotto sul Flumini Mannu, l’amministrazione continua nel lavoro alla ricerca di una soluzione all’isolamento di centinaia di residenti al di la del ponte chiuso, e dei problemi dei coltivatori proprietari dei terreni dell’agro a ovest di Serramanna.

I sopralluoghi

«Di concerto col prefetto di Cagliari, fra gli interventi più immediati, è stato individuato un ponte provvisorio sul rio Leni, l’affluente del Flumini Mannu. Sarà il genio guastatori della Brigata Sassari a realizzarlo. Entro le prossime settimane avremo col Genio un sopralluogo per individuare il punto migliore in cui realizzare il ponte», aveva detto in Aula il primo cittadino, che puntualmente scorso martedì ha ospitato il Genio guastatori della Brigata Sassari. «Con loro abbiamo effettuato tre sopralluoghi in altrettante località su cui sono chiamati a valutare la fattibilità e l’economicità della realizzazione di un attraversamento provvisorio capace di reggere anche carichi pesanti», dichiara Littera che, però, deve fare i conti sulla tempistica di realizzazione del ponte provvisorio. «L’iter è più lento di quanto mi aspettassi», commenta Littera.

L’ostacolo

Ponti Nou

Ponte di tipo militare provvisorio, nel breve o medio tempo, ma quale sarà il futuro per il Ponti Nou pericolante? Gli ingeneri incaricati hanno concluso da poco le ultime verifiche previste sul Ponti Nou, sulla profondità dei piloni, per esempio, e a breve si capirà se sul ponte si potrà tornare a transitare, seppure con le opportune cautele. «Secondo me il Ponti Nou potrà tornare ad essere percorribile, con delle limitazioni sulla portata degli automezzi e a senso unico alternato», si sbilancia il sindaco Littera. In attesa (ma i tempi, in questo caso, si allungano di anni) della ricostruzione del Ponti Nou per il quale esiste già una richiesta di finanziamento di due milioni e mezzo di euro.

